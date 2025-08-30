PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-CAGLIARI 1-0: Anguissa opportunista, Buongiorno da assistman

Voti, top e flop del match del Maradona, valida per la seconda giornata di campionato: Anguissa regala tre punti a Conte

Prima dei Campioni d’Italia al Maradona. Il Napoli vince in extremis con rete di Anguissa, su assist Buongiorno. Tutto in un finale convulso, con tante palle gol per gli azzurri.

La formazione rossoblu mantiene un atteggiamento contenitivo per tutta la partita. Gli azzurri sfiorano il gol con McTominay nel primo tempo, poi lo stesso scozzese si divora una chiara occasione da gol nel finale, a porta spalancata. Anguissa si riscatta dopo una performance da montagne russe.

Le pagelle di Napoli-Cagliari

NAPOLI

TOP Anguissa 7 – Non è la sua miglior partita. Lotta, spesso i difensori del Cagliari lo lasciano solo tra le linee e commette qualche errore di troppo. Ma alla fine si trasforma da vero bomber in area di rigore e realizza un gol, con un piattone decisivo. Primi tre punti al Maradona.

FLOP Spinazzola 5,5 – Gioca titolare al posto di Olivera, ma non offre brillantezza in fase offensiva come sperato. Pochi cross, tutti sbagliati.

Meret 6

Di Lorenzo 6

Rrahmani 6,5

Juan Jesus 5,5 (Buongiorno 7)

Spinazzola 5,5 (Olivera s.v.)

Lobotka 6,5

Politano 6,5

Anguissa 7

De Bruyne 6,5 (Noa Lang 6)

McTominay 5,5

Lucca 5,5 (Ambrosino s.v.)

All.Conte 6,5 – Sceglie bene i cambi, specialmente la sostituzione Buongiorno-Juan Jesus, che serve ad alzare centimetri ed evitare l’eventuale doppio giallo del brasiliano. Poi il cambio di Lucca è un chiaro segnale al club: serve un centravanti, al più presto. Hojlund è in arrivo, sta già a Roma.

CAGLIARI

TOP Caprile 7 – Alza la saracinesca contro la sua ex squadra. Difende i pali finché può. Non ha responsabilità sul gol di Anguissa, lasciato colpevolmente solo in area di rigore.

FLOP Idrissi 5,5 – Entra per difendere lo 0-0, ma è tra i responsabili di chi non va in marcatura sul taglio di Anguissa.

Caprile 7

Palestra 5,5 (Idrissi 5,5)

Mina 6,5

Luperto 6

Obert 6

Zappa 5,5 (Luvumbo 6)

Prati 6 (Gaetano 6)

Deiola 6,5

Adopo 5,5

Folorunsho 6 (Di Pardo s.v.)

Esposito 6 (Borrelli 6,5)

All.Pisacane

Il tabellino di Napoli-Cagliari 1-0

Marcatori: Anguissa 90’+5

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (68′ Buongiorno), Spinazzola (80′ Olivera); Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne (80′ Noa Lang), McTominay; Lucca (75′ Ambrosino)

Cagliari (5-3-1-1): Caprile; Palestra (83′ Idrissi), Zappa (57′ Luvumbo), Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati (65′ Gaetano), Adopo; Folorunsho (83’Di Pardo); Esposito (65′ Borrelli)

Arbitro: Bonaccina (Sez. Bologna); assistenti: Rossi e Bahri; IV: Mercenaro; VAR: La Penna; Avar: Paterna

Ammoniti: Zappa (C), De Bruyne (N), Jesus (N)

Espulsi: nessuno

Spettatori: circa 50 mila spettatori (sold out)

Note: 5′ di recupero nel secondo tempo