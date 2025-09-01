Barido dalla Juve al Napoli: “Grave errore, Manna decisivo” | ESCLUSIVO

Alla fine i bianconeri incasseranno poco meno di 700mila euro per il talento argentino

Il ‘caso’ Barido, portato alla luce in esclusiva da Calciomercato.it lo scorso 8 agosto, si è chiuso con il passaggio del talento argentino al Napoli. Alla fine la Juventus è riuscita a strappare poco meno di 700mila euro per il fantasista classe 2008, a cui tanti tifosi bianconeri erano molto legati.

Del ‘caso’ Barido ne abbiamo parlato, sempre in esclusiva, con l’intermediario Luca Secco, il quale conosce da vicino la ‘Seven Group’ di Facundo Fraga, ovvero l’agenzia che cura gli interessi del diciassettenne. “Era arrivato a Torino grazie al lavoro svolto da Manna prima di andare al Napoli, e grazie alla stima che lo stesso nutre nei confronti della stessa ‘Seven Group’, una agenzia seria con uno staff preparato e con molta potenzialità nei talenti in Argentina. Sempre Manna ha poi deciso di strapparlo alla Juve.

Ad un certo punto, dopo gli accordi con Giuntoli e i responsabili del settore giovanile, gli stessi non sono stati rispettati trovando poca intesa con il neo arrivato Comolli.

A quel punto la Seven Group, in accordo con il calciatore, ha preferito guardare al futuro consolidando l’aspetto sportivo. Soprattutto, poi c’è stata la volontà di un professionista come il ds Manna, che per il ragazzo vede un futuro roseo e una potenzialità di alto livello”.

Per Secco, “la Juventus ha commesso un grave errore nel lasciare partire così velocemente un ragazzo del 2008, non conoscendo tra l’altro il prospetto a 360 gradi. Di conseguenza, la gestione è stata mediocre e non curata sugli aspetti, ma fatta in base a valutazioni date con poca certezza. Sicuramente il Napoli si ritrova in casa un prospetto importante che dovrà saper gestire, ma del resto la piazza sa e sogna che un argentino con la maglia numero 10 possa riscrivere il sogno e la storia che il club conosce.

Conosco bene il lavoro della Seven group e del suo staff – evidenzia Secco in conclusione – So che stanno lavorando su prospetti grandi potenzialità come Barido, quindi la scelta è stata ben ponderata e in futuro qui in Italia vedremo altri prospetti dal valore importante.

Da questa operazione la Juventus ricava una cifra vicina ai 700mila euro, ma perde un potenziale grande giocatore che si lega con un triennale a una grande rivale come il Napoli”, ha concluso Secco.