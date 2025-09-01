Addio PSG, Donnarumma cambia squadra sul gong: fissate le visite mediche

Gigio Donnarumma cambia squadra, lascia il PSG e il campionato francese, per poter proseguire la sua trionfante carriera altrove

Nuovo capitolo in vista per Gigio Donnarumma, che ha rotto incredibilmente i rapporti con il Paris Saint-Germain, a seguito di una scelta tecnica di Luis Enrique e di un mancato accordo per il rinnovo del contratto. L’allenatore spagnolo non ha perso tempo. Una volta saputo che Gigio avrebbe rispettato il suo contratto, ma non avrebbe rinnovato, ha deciso di puntare su Chevalier, classe 2001 e futuro del calcio francese.

Donnarumma è rimasto chiaramente spiazzato dal comportamento della dirigenza del Paris Saint-Germain, che l’ha tenuto fuori persino in Supercoppa. Ad ogni modo, dopo lunghe settimane di trattative e sondaggi, il portiere della Nazionale sarà pronto ad una nuova avventura. Lascia la Francia, oltrepassa la Manica e sale più su: direzione Manchester.

Donnarumma oggi visite mediche con il Manchester City

Gattuso ha convocato il capitano dell’Italia, consapevole che avrebbe trovato una nuova squadra proprio in questi giorni. E di fatto, non sarà presente in ritiro a Coverciano per il raduno in vista delle partite di qualificazione al Mondiale 2026. Donnarumma raggiungerà il gruppo più tardi, solo dopo aver svolto le visite mediche con il Manchester City, in programma quest’oggi pomeriggio.

È un’operazione storica, perché la prima tra PSG e Manchester City da quando sono gestiti dai fondi arabi. Prima trattativa tra l’emiro del Qatar e lo sceicco di Abu Dhabi. L’operazione per il trasferimento di Donnarumma al Manchester City è di circa 35 milioni di euro. Proprio a poche ore dalla scadenza della finestra estiva di mercato in Premier League, l’ex Milan si unirà alla formazione di Pep Guardiola, inseguendo lo stesso primato di Cudicini e Balotelli: gli unici due giocatori italiani ad aver vinto il campionato inglese.