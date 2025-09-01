Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Addio PSG, Donnarumma cambia squadra sul gong: fissate le visite mediche

Foto dell'autore

Gigio Donnarumma cambia squadra, lascia il PSG e il campionato francese, per poter proseguire la sua trionfante carriera altrove

Nuovo capitolo in vista per Gigio Donnarumma, che ha rotto incredibilmente i rapporti con il Paris Saint-Germain, a seguito di una scelta tecnica di Luis Enrique e di un mancato accordo per il rinnovo del contratto. L’allenatore spagnolo non ha perso tempo. Una volta saputo che Gigio avrebbe rispettato il suo contratto, ma non avrebbe rinnovato, ha deciso di puntare su Chevalier, classe 2001 e futuro del calcio francese.

Gigio Donnarumma
Gigio Donnarumma lascia definitivamente il PSG: fissate visite mediche (LaPresse)

Donnarumma è rimasto chiaramente spiazzato dal comportamento della dirigenza del Paris Saint-Germain, che l’ha tenuto fuori persino in Supercoppa. Ad ogni modo, dopo lunghe settimane di trattative e sondaggi, il portiere della Nazionale sarà pronto ad una nuova avventura. Lascia la Francia, oltrepassa la Manica e sale più su: direzione Manchester.

Donnarumma oggi visite mediche con il Manchester City

Gattuso ha convocato il capitano dell’Italia, consapevole che avrebbe trovato una nuova squadra proprio in questi giorni. E di fatto, non sarà presente in ritiro a Coverciano per il raduno in vista delle partite di qualificazione al Mondiale 2026. Donnarumma raggiungerà il gruppo più tardi, solo dopo aver svolto le visite mediche con il Manchester City, in programma quest’oggi pomeriggio.

Gianluigi Donnarumma festeggia la vittoria della Champions
Donnarumma, ci siamo: accordo e firma ad un passo con il Manchester City (Ansafoto) – Calciomercato.it

È un’operazione storica, perché la prima tra PSG e Manchester City da quando sono gestiti dai fondi arabi. Prima trattativa tra l’emiro del Qatar e lo sceicco di Abu Dhabi. L’operazione per il trasferimento di Donnarumma al Manchester City è di circa 35 milioni di euro. Proprio a poche ore dalla scadenza della finestra estiva di mercato in Premier League, l’ex Milan si unirà alla formazione di Pep Guardiola, inseguendo lo stesso primato di Cudicini e Balotelli: gli unici due giocatori italiani ad aver vinto il campionato inglese.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie