Attacco completato: sta arrivando il “nuovo Gyokeres”

Proprio in queste ore si sarebbe trovato l’accordo per il trasferimento di quello che molti definiscono essere il “nuovo Gyokeres”.

Stando alle ultime notizie, infatti, la trattativa sarebbe entrata nella sua fase conclusiva dopo che nella mattina di oggi la dirigenza ha deciso di pigiare seriamente il piede sull’acceleratore. C’era bisogno di sistemare e completare l’attacco, e il club ha deciso di farlo nel migliore dei modi puntando su uno dei profili più interessanti attualmente in circolazione, giocatore che avrebbe potuto indossare la maglia del Milan nella prossima stagione.

Attacco completato con il “nuovo Gyokeres”

Nel corso di questo calciomercato il Milan ha seguito anche con una certa insistenza il calciatore, raggiungendo anche un accordo con entourage e club detentore del cartellino, ma da un momento all’altro le richieste dell’attaccante e dei suoi agenti sarebbero cambiate facendo saltare tutto.

Ovviamente questo ha fatto andare su tutte le furie la dirigenza rossonera, che si sentiva di avere in pungo un futuro crac del calcio mondiale. Alla fine non sapremo mai come sarebbero potute andare le cose, anche perché adesso il calciatore è vicino a firmare per un’altra grande società d’Europa, con la quale il Milan ha anche un ottimo rapporto fra le altre cose. Nonostante questo parlare di affare fatto è ancora prematuro, visto che ci sarebbe da risolvere prima un’altra questione, ma si percepisce ottimismo, anche perché il ragazzo stesso starebbe spingendo in prima persona per vedersi realizzare questo trasferimento.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport News, dopo l’affare saltato con il Milan lo Sporting Lisbona starebbe trattando la cessione di Conrad Harder con il Chelsea, alla ricerca di un attaccante giovane, proprio come il danese, con il quale andare a sostituire Liam Delap, infortunatosi nel corso dell’ultima giornata di campionato.

Accordo per l’attaccante: cosa manca per il definitivo via libera

Conrad Harder è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Nella mattinata di oggi il club londinese ha allacciato i rapporti con lo Sporting Lisbona mettendo sin da subito le cose in chiaro, anche perché a meno di 48 ore dalla fine del calciomercato c’è bisogno di muoversi.

Un accordo di massima per l’arrivo a Londra del calciatore sarebbe anche stato raggiunto, ma per il momento Conrad Harder al Chelsea è bloccato da Nicolas Jackson. Fino a quando il centravanti senegalese non verrà ceduto, anche solo in prestito oneroso, al Bayern Monaco, il club campione del mondo non potrà definire l’affare con lo Sporting Lisbona e programmare l’arrivo in Inghilterra del calciatore. Staremo a vedere, con il Milan che osserva interessato, anche perché non è da escludere che possa tentare un nuovo affondo last minute.