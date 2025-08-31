Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Chivu scuote l’Inter: “È mancata motivazione”. Il messaggio verso il Derby d’Italia

Foto dell'autore

Chivu analizza la sconfitta casalinga contro l’Udinese: le dichiarazioni del tecnico dell’Inter nel post partita

Primo pesante passo falso per l’Inter di Chivu. I nerazzurri hanno perso in casa contro l’Udinese, incassando la prima sconfitta stagionale in Serie A.

Chivu ai microfoni di ‘DAZN’ (screenshot DAZN) – calciomercato.it

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, Cristian Chivu ha commentato a caldo: “La partita si era messa bene, poi non siamo riusciti ad essere fluidi e a trovare la giocata giusta e abbiamo fatto fatica a creare superiorità. Alla prima situazione difficile per noi è stata persa la lucidità, perdendo anche la motivazione. Nella ripresa siamo stati più vogliosi, anche cercando le giocate nonostante la perdita di lucidità nel finale. Non siamo riusciti a finalizzare le occasioni create”.

“Dovevamo muoverci un po’ di più, facendo corse diverse. – ha proseguito il tecnico nella sua analisi – Dovevamo cercare più velocità nella manovra, muovendo i terzi poi verso la fine è diventato un po’ più complicato. Abbiamo provato anche a scendere in campo con quattro attaccanti, poi Kristensen e Solet hanno giocato una buona partita”.

Inter, Chivu: “La Juve? Non voglio ancora pensarci”

Chivu, però, non fa drammi: “Sono momenti che dobbiamo provare a gestire. Si può giocare bene sempre, ma nei momenti critici, tocca essere sporchi. Non siamo migliorati dopo la prima giornata, non siamo scarsi dopo questa: dobbiamo trovare la quadra giusta e lavorare sodo, il campionato è ancora lungo“.

Thuram Lautaro
Thuram e Lautaro Martinez dopo il gol dell’Udinese a San Siro (Foto LaPresse) – calciomercato.it

Alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali sarà subito Juventus-Inter. Questo il commento di Chivu: “Non voglio nemmeno pensarci, mancano due settimane e molti giocatori vanno in Nazionale. Spero che la pausa regali ai miei uomini un po’ di ossigeno e dopo, al ritorno, potrebbe esserci una nuova carica”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie