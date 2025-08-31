Atalanta
L’Udinese sbanca San Siro, Inter al tappeto. Lazio a valanga sul Verona

Colpaccio Udinese a San Siro, arriva il primo ko per Cristian Chivu in questa Serie A. La Lazio travolge il Verona all’Olimpico

Va in archivio anche la seconda giornata della Serie A 2025/26 con i due posticipi Inter-Udinese e Lazio-Verona. Il campionato si ferma subito per la prima sosta Nazionali.

A San Siro, dopo il roboante 5-0 inflitto al Torino, i nerazzurri di Cristian Chivu incappano nella prima sconfitta stagionale in Serie A. Passa l’Udinese di Runjaic per 2-1: dopo il vantaggio iniziale di Dumfries, i friulani la ribaltano nel primo tempo grazie al rigore di Davis (fallo di mano di Dumfries) e al primo gol in Serie A di Atta.

Tutto troppo facile invece per la Lazio di Maurizio Sarri, che riscatta il brutto esordio di Como: i biancocelesti travolgono 4-0 un morbidissimo Verona. Di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos ed il subentrato Dia le reti del poker biancoceleste. Primo passo falso, dunque, anche per l’Inter prima del Derby d’Italia della ripresa da disputare sul campo della Juventus. Di seguito la classifica aggiornata.

INTER-UDINESE 1-2: 17′ Dumfries (I), 29′ rig. Davis (U), 40′ Atta (U)

LAZIO-VERONA 4-0: 3′ Guendouzi, 10′ Zaccagni, 41′ Castellanos, 82′ Dia

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Juventus, Roma e Cremonese 6; Udinese 4; Inter, Como, Bologna, Lazio e Milan 3; Atalanta e Fiorentina 2, Cagliari, Pisa, Genoa, Parma, Verona, Lecce e Torino 1; Sassuolo 0.

