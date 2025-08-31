Atalanta
Bocciatura pesante all’Inter: la situazione di Pavard tra campo e mercato

Il difensore francese escluso questa sera dall’undici titolare di Chivu nella sfida di campionato con l’Udinese

Una scelta prettamente tecnica, fuori dagli intrighi del mercato. Così Beppe Marotta ha commentato l’esclusione di Pavard dagli undici titolari dell’Inter nel match di questa sera contro l’Udinese.

Pavard e il futuro all'Inter
Benjamin Pavard (LaPresse) – Calciomercato.it

Chivu ha preferito Bisseck bocciando così il difensore francese, con i due peraltro che erano già in ballottaggio nella precedente gara con il Torino e dove il tecnico rumeno si era invece affidato all’ex Bayern Monaco dall’inizio. 

Pavard nelle ultime ore è stato al centro di nuovi rumors su un possibile addio all’Inter, con l’interesse nel caso specifico del Tottenham. Offensiva però rispedita al mittente da parte dei nerazzurri, con gli ‘Spurs’ che mettevano sul piatto solo un’operazione in prestito per il giocatore.

Calciomercato Inter, la richiesta per Pavard: le ultime sul futuro

L’Inter in caso di cessione last minute di Pavard valuta invece almeno 25 milioni di euro e quindi una cessione a titolo definitivo del difensore.

Pavard
Pavard, difensore dell’Inter (LaPresse) – Calciomercato.it

A meno di clamorosi colpi di scena il francese è quindi destinato a restare a Milano, anche perché a poche ore dal gong del mercato estivo sarebbe complicato per la dirigenza vicecampione d’Europa reperire un sostituto all’altezza. Stessa situazione anche per Frattesi dopo la corte del Newcastle, con l’Inter che solo di fronte a una proposta irrinunciabile (vicina ai 40 milioni) tratterebbe eventualmente l’uscita dell’ex Sassuolo e Monza.

Non sono da escludere ovviamente sorprese nel rush finale della campagna trasferimenti, ma difficilmente ci saranno movimenti in entrata e uscita nell’Inter nella giornata di domani. L’ultima operazione potrebbe quindi riguardare il passaggio di Taremi all’Olympiacos, mentre Palacios (questa sera in panchina) almeno fino a gennaio resterà a disposizione di Chivu. 

