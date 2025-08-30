Milan, dalla Premier il nuovo bomber: scambio con Chukwueze

Il Milan punta gli occhi con interesse ancora una volta in Premier League per regalare a Massimiliano Allegri il bomber di cui ha bisogno. E la svolta si può ottenere grazie allo scambio con Samu Chukwueze. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

I rossoneri stanno lavorando in maniera importante in questi ultimi giorni di calciomercato per provare a regalare a Massimiliano Allegri i rinforzi di cui ha bisogno. Da questo punto di vista la tensione è massima, dal momento che tutti, a partire dal tecnico e fino ad arrivare ai tifosi, covano la speranza che finalmente possa arrivare un grande bomber. In tal senso, le delusioni sono state tante. Iniziando dal sogno Vlahovic che non è mai stato vicino realmente a diventare realtà fino alle operazioni sfumate quando sembravano definite per Boniface prima e per Harder poi.

Se per gli acquisti ci sono state non poche difficoltà, il discorso cambia per le cessioni. Per le quali Tare è stato bravissimo. Un altro calciatore che è pronto a salutare è Samu Chukwueze, che ha diversi estimatori e che in rossonero non ha mai convinto. In tal senso, però, proprio il nigeriano ex Villarreal può rivelarsi essere una pedina prezioso ed un elemento decisivo per consentire al Milan, finalmente, di arrivare al bomber di cui ha bisogno. In una sorta di scambio tra le parti con il club di Premier League. Andiamo a vedere le ultime.

Milan, Chukwueze vola in Premier e porta il bomber: le ultime

La strada dello scambio tra Roma e Milan che vedrebbe Gimenez in giallorosso e Dovbyk in rossonero è una pista confermata dallo stesso Tare, ma ovviamente non può essere l’unica. Anche perché a riguardo non è ancora arrivato il semaforo verde. Attenzione alle ultime notizie a riguardo. Il passaggio ormai imminente di Chukwueze al Fulham ha creato tra i rossoneri ed il club inglese una sorta di corsia preferenziale. Che, secondo quanto raccontato da PianetaMilan, il Milan potrebbe sfruttare per arrivare a Rodrigo Muniz.

Si tratta di un attaccante brasiliano dal potenziale davvero enorme e che è stato a lungo inseguito anche dall’Atalanta, che però non è riuscita a trovare la quadra con il Fulham. Nella scorsa stagione Rodrigo Muniz ha totalizzato 11 gol tra tutte le competizioni che però non testimoniano il grandissimo lavoro fatto. E’ pronto per il grande salto visto che ha 24 anni.

Il Milan ci pensa, a quanto pare. La valutazione del bomber si aggira sui 40 milioni di euro. Sarebbe una trattativa a parte rispetto a Chukwueze, ma essendo ristretto il tempo ed i club coinvolti gli stessi, di fatto, dovessero trovare la quadra, si tratterebbe di una sorta di scambio.