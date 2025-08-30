Levak alla conquista dell’Atalanta: gol all’esordio per il talento croato – Calciomercato.it

L’ex Roma ha segnato l’ultima delle 6 reti al Casarano, nel match valevole per la seconda giornata del Girone C di Serie C

È partita alla grande l’avventura di Levak con l’Atalanta Under 23. Il talentuoso centrocampista croato, che la Dea ha preso a zero dopo la fine del contratto con la Roma e battendo una concorrenza importante, ha segnato ieri contro il Casarano nel suo match d’esordio coi nerazzurri nel Girone C del campionato di Serie C.

Considerato da diversi addetti ai lavori il ‘nuovo Rodri’, Levak ha messo a segno la rete del definitivo 6-2 in favore della squadra allenata da mister Bocchetti. L’avventura in quel di Bergamo è iniziata in sordina per l’ex giallorosso, ma col passare delle settimane c’è la certezza sul fatto che riuscirà a ritagliarsi un ruolo di assoluto rilievo nello scacchiere tattico atalantino.

Levak è uno dei fiori all’occhiello del calcio croato e ora anche nostrano, oltre che della sua agenzia che lo rappresenta, la Bola Sports Group, che quest’estate è stata grande protagonista sul mercato. L’ultimo affare concluso è Ziolkowski, il promettente difensore polacco fresco di firma con la Roma.