Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Levak alla conquista dell’Atalanta: gol all’esordio per il talento croato

Foto dell'autore

L’ex Roma ha segnato l’ultima delle 6 reti al Casarano, nel match valevole per la seconda giornata del Girone C di Serie C

È partita alla grande l’avventura di Levak con l’Atalanta Under 23. Il talentuoso centrocampista croato, che la Dea ha preso a zero dopo la fine del contratto con la Roma e battendo una concorrenza importante, ha segnato ieri contro il Casarano nel suo match d’esordio coi nerazzurri nel Girone C del campionato di Serie C.

Levak dopo la firma con l'Atalanta
Levak alla conquista dell’Atalanta: gol all’esordio per il talento croato – Calciomercato.it

Considerato da diversi addetti ai lavori il ‘nuovo Rodri’, Levak ha messo a segno la rete del definitivo 6-2 in favore della squadra allenata da mister Bocchetti. L’avventura in quel di Bergamo è iniziata in sordina per l’ex giallorosso, ma col passare delle settimane c’è la certezza sul fatto che riuscirà a ritagliarsi un ruolo di assoluto rilievo nello scacchiere tattico atalantino.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Sergej (@sergejlevak_)

Levak è uno dei fiori all’occhiello del calcio croato e ora anche nostrano, oltre che della sua agenzia che lo rappresenta, la Bola Sports Group, che quest’estate è stata grande protagonista sul mercato. L’ultimo affare concluso è Ziolkowski, il promettente difensore polacco fresco di firma con la Roma.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie