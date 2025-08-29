Atalanta
Roma, Ziolkowski per il presente e per il futuro: UFFICIALE l’acquisto del polacco

Foto dell'autore

Operazione da circa 6 milioni più il 10% sulla futura rivendita

Dopo le visite, la firma. Poco fa, l’annuncio ufficiale: Jan Ziolkowski è un nuovo giocatore della Roma. Il club dei Friedkin ha messo le mani su uno dei difensori più promettenti del panorama calcistico europeo: considerato il ‘nuovo Huijsen’, il classe 2005 arriva dal Legia Varsavia per circa 6 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.

Ziolkowski con il suo agente Ismet Dizdarevic
Ziolkowski è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma – Calciomercato.it

Difensore centrale, classe 2005, è cresciuto nelle giovanili del Polonia Varsavia. Nel 2022 si trasferisce al Legia Varsavia collezionando diverse presenze sia in Ekstraklasa (il massimo campionato polacco), sia nelle competizioni UEFA. Ziolkowski ha scelto la maglia numero 24“, così recita il comunicato del club capitolino.

Fondamentale per il suo approdo alla Roma è stato Ismet Dizdarevic (a destra, nella foto in alto), oggi uno degli agenti e intermediari più importanti a livello internazionale e già grande protagonista questa estate per aver portato in Italia un altro grandissimo talento, ovvero il croato Baturina preso dal Como.

