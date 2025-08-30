Kim ritorna in Serie A: firma sul gong

Il coreano è ormai ai margini del Bayern. Anche in questo turno di campionato in panchina e per lui il ritorno in Serie A si fa sempre più probabile

Le prime giornate di campionato sono state importanti per far capire ai giocatori se sono parte del progetto oppure il club è disponibile ad aprire ad una cessione. E per Kim la possibilità di una partenza in questi ultimi giorni di calciomercato è concreta. Il coreano non rientra assolutamente nei piani di Kompany e la conferma arriva dalla scelta del tecnico di lasciarlo in panchina e puntare su Tah e Upamecano. Una situazione che rende l’ex Napoli assolutamente con la valigia in mano in caso di una offerta giusta.

E nelle prossime ore l’entourage di Kim potrebbe bussare alla porta di una italiana per capire la fattibilità di un suo arrivo in questi ultimi giorni di calciomercato. Una firma sul gong molto difficile, ma non escludere a priori. La disponibilità del giocatore c’è e magari anche del Bayern. Una pista da attenzionare anche se non è una priorità.

Calciomercato: Kim idea per una big italiana, le ultime

Kim non è mai stato una priorità per il Bayern Monaco, ma le richieste del club tedesco hanno un po’ bloccato tutto. Ora, però, potrebbe essere lo stesso giocatore a spingere per una cessione visto il poco spazio a disposizione. Kompany punta forte su Tah e Upamecano e una sua presenza da titolare è praticamente esclusa. Per questo motivo attenzione alla possibilità di ritornare in Serie A magari già nelle prossime ore.

E il nome di Kim potrebbe ritornare in auge per la Juventus. I bianconeri sarebbero alla ricerca di un difensore dopo la partenza di Savona e il coreano è da tenere in considerazione. Un profilo che consentirebbe a Tudor di avere un giocatore di qualità. Vedremo se sarà una possibilità per questa fase finale di calciomercato.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. La Juventus si sta concentrando su altre priorità, ma la pista Kim è comunque sul tavolo di Comolli. Non è da escludere che possa essere proprio l’entourage a muoversi con il club bianconero per capire la fattibilità di una operazione simile di calciomercato.

Mercato: la Juventus ritorna su Kim?

Ad oggi non c’è una trattativa concreta fra Juventus e il Bayern Monaco per Kim. Ma con il passare delle ore i bianconeri un tentativo per il coreano lo potrebbero fare. Il fatto che non sta giocando con i tedeschi rappresenta un qualcosa che potrebbe aprire al ritorno in Serie A del difensore.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e suggestioni. Vedremo cosa succederà nel corso delle prossime ore e se il nome di Kim potrà diventare una occasione di calciomercato per la Juventus.