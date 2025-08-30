Infortunio dopo pochi minuti: cambiano i piani-mercato della Roma

Un infortunio a questo punto della stagione rischia anche di modificare le strategie di mercato. La situazione

I maggiori campionati europei hanno ormai preso il via in queste settimane di pari passo con gli ultimi colpi di calciomercato. La fine della sessione estiva si avvicina ma qualcosina dovrà ancora essere sistemato.

Spesso però il calcio giocato rischia di intralciare anche le vicende di mercato alla luce di possibili infortuni che tendenzialmente possono anche portare le società a modificare le proprie strategie sia in entrata che in uscita.

Lo sa bene il Napoli che dopo il ko di Lukaku è andato a caccia di un nuovo bomber per poter affrontare insieme a Lucca quantomeno tutta la prima parte di stagione.

Anche la Roma rischia di dover rivedere alcune situazioni per l’attacco. Jadon Sancho è una pista ormai praticamente sfumata e dai giorni scorsi aveva preso piede anche la strada relativa al giovane Tyrique George, il quale condivide lo stesso agente del calciatore dello United. Il talento classe 2006 del Chelsea è tra i nomi nella lista giallorossa per potenziare la squadra ma la gara di oggi dei ‘Blues’ potrebbe cambiare leggermente le cose.

Calciomercato Roma, l’infortunio di Delap mischia le carte: George in campo al suo posto

Nella sfida odierna vinta dal Chelsea per 2-0 Liam Delap è stato costretto a lasciare il campo per quello che secondo quanto evidenziato dal ‘Daily Mail’ potrebbe essere un infortunio al bicipite femorale dopo soli 15 minuti.

Una situazione che lascia i Blues con Joao Pedro come unico attaccante di spicco, mentre nel corso della gara al posto di Delap è subentrato proprio l’obiettivo romanista George, che al tramonto del primo tempo ha anche sfiorato il gol personale.

Chiaramente l’entità dell’infortunio del bomber londinese andrà valutata per capire quanto dovrà stare ai box e se soprattutto le strategie in uscita del Chelsea dovessero cambiare. Una situazione delicata che potrebbe interessare da lontano anche la Roma.