Caos Napoli: vuole andarsene subito, ma hanno bloccato l’affare

Il mercato degli azzurri può vivere, oltre a Hojlund, un ultimo sussulto totalmente inaspettato: sta facendo di tutto per cambiare squadra

Poche ore alla fine del mercato estivo che in questo rush finale sta facendo registrare gli sprint di alcune società fino ad ora rimaste un po’ bloccate. Ad esempio il Milan che ha preso Nkunku e lavora per lo scambio Dovbyk-Gimenez oltre che per Akanji. La Roma ha preso Ziolkowski e Tsimikas mentre spera di chiudere anche un attaccante, la Juventus è ancora alle prese con la questione Kolo Muani, la vicenda Vlahovic e l’arrivo eventuale di un esterno a destra.

Il Napoli, invece, sta definendo l’arrivo di Hojlund, che sarà il sostituto di Romelu Lukaku infortunato e out diversi mesi. Ma il danese potrebbe non essere l’ultimo colpo di questo scintillante mercato degli azzurri, che stanno pensando di aggiungere anche un altro centrocampista. L’identikit è diventato quello di Kobbie Mainoo, che nei giorni scorsi in Inghilterra hanno accostato con forza proprio ai partenopei. Il futuro del giovane talento del Manchester United è totalmente incerto e lo stesso calciatore vorrebbe lasciare i Red Devils.

Gli inglesi hanno completato l’attacco con Cunha, Mbeumo e Sesko, ora stanno pensando soprattutto a un centrocampista: Baleba del Brighton, il cui prezzo però è altissimo. Per questo, ma non solo, tra le priorità dello United c’erano e ci sono ancora le cessioni per snellire la rosa. Prima è toccato a Rashford, finito al Barcellona, poi sarebbe stato il turno di Malacia e Sancho, entrambi in orbita Roma, ma senza successo nel loro caso. Ora però si sta scaldando proprio l’asse col Napoli.

Mainoo vuole il Napoli, il Manchester United nicchia: gli ostacoli e le cifre

Kobbie Mainoo starebbe infatti spingendo per un trasferimento a titolo definitivo al Napoli, che – secondo quanto riportato dal ‘Mirror’ – avrebbe pronto un contratto di quattro anni. L’elemento importante è che il classe 2005 vuole assolutamente arrivare in Serie A e vestire la maglia azzurra. Lo United ha finora bloccato il trasferimento, ma il gioiellino inglese è irremovibile: vuole andarsene prima della chiusura di questa sessione.

Inizialmente il prestito sembrava potesse essere una soluzione, ma Mainoo vorrebbe una soluzione permanente. Ed è convinto che Antonio Conte possa dare una spinta definitiva alla sua carriera, come accaduto con McTominay. Anche se a Manchester credono molto in lui. Si tratta di un braccio di ferro, come scrivono in Inghilterra, da ben 50 milioni di sterline. Uno sforzo, l’ennesimo, che sarebbe molto importante per De Laurentiis.