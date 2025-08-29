Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Serie A: arriva il miglior giovane della MLS

Foto dell'autore

Nuovo intreccio di calciomercato dalla MLS: spunta l’intreccio per il miglior giovane della MLS. Scopriamo la sua nuova squadra in Serie A

Saranno ore decisive per conoscere i prossimi colpi di calciomercato in Serie A. Una svolta decisiva per ambire a grandi palcoscenici: può sbarcare subito nel campionato italiano per mettere in mostra tutto il suo talento, ecco il profilo interessante della MLS.

Diego Luna in azione
Serie A: arriva il miglior giocare della MLS – Ansa – calciomercato.it

 

Le big italiane sono sempre al lavoro anche negli ultimi giorni di calciomercato. Urgono rinforzi di caratura internazionale per allestire rose competitive in vista della prossima stagione. Spunta la nuova occasione dalla MLS con l’arrivo del forte centrocampista nominato come miglior giovane del campionato americano. Scopriamo nel dettaglio la nuova occasione a sorpresa: ecco la verità per gli ultimi giorni di calciomercato tutti da vivere anche in Serie A.

Calciomercato, spunta il nuovo intreccio dalla MLS: la verità

Tutto può cambiare nei prossimi giorni con la novità assoluta in vista del futuro. Spunta l’occasione a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici: il miglior giovane della MLS ha attirato forti interessamenti in Serie A.

Diego Luna in azione
Calciomercato, spunta il giovane dalla MLS: l’affare in Serie A – Lapresse – calciomercato.it

 

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, non c’è solo il Celta Vigo sul talento Diego Luna. Può sbarcare anche in Serie A con il forte interessamento di Parma e Verona: il 21enne del Real Salt Lake City è stato nominato come miglior Giovane Giocatore dell’Anno MLS 2024: ora tante big europee sono sulle tracce per cercare di convincerlo a sposare il proprio progetto suggestivo.

Una novità assoluta per lo sbarco del giovane centrocampista americano: il suo obiettivo è quello di essere protagonista anche in Serie A. Le due squadre italiane, come Parma e Verona, sono al lavoro per capire se ci siano o meno i margini per l’operazione immediata a fine agosto. Una nuova occasione di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: il miglior giovane della MLS potrebbe così conoscere da vicino il campionato italiano.

Una nuova idea a sorpresa per puntellare così il centrocampo delle due compagini italiane. Un talento fuori dal comune che sta incantando il campionato americano: il suo arrivo in Serie A è soltanto questione di ore. La decisione finale arriverà soltanto negli ultimi giorni di calciomercato: la svolta a sorpresa per sognare subito in grande. Il classe 2003 è pronto a scegliere subito il nuovo progetto avvincente in Italia.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie