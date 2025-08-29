Nkunku non basta ad Allegri: nuovo colpo da (almeno) 15 milioni

Il ‘Diavolo’ non si ferma a Nkunku: il tecnico rossonero chiede ulteriori rinforzi negli altri reparti della rosa

Il Milan protagonista in questa fase finale del mercato, con la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri ancora incompleta e alla ricerca di nuovi tasselli dopo il tonfo all’esordio in campionato a San Siro contro la Cremonese.

Dopo l’affare sfumato per Boniface a causa delle perplessità sulle condizioni fisiche del giocatore nigeriano, il club rossonero ha chiuso per l’arrivo di Christopher Nkunku per rinforzare il reparto offensivo di Allegri. Il francese è sbarcato giovedì in tarda serata a Linate e nelle prossime ore – dopo le rituali visite mediche – firmerà il contratto pluriennale fino al 2030 con il ‘Diavolo’.

Operazione chiusa in brevissimo tempo da parte della dirigenza milanista, che ha puntato sull’ex Lipsia alla fine senza affondare il colpo per Dusan Vlahovic, esubero di lusso alla Juventus. Nkunku andrà così a completare l’attacco del Milan insieme a Leao, Pulisic e Gimenez.

Calciomercato Milan, affondo per Akanji in difesa: la richiesta del City

Allegri però ha richiesto altri colpi – prima del gong della sessione estiva – al Ds Tare e alla dirigenza del Milan per puntellare adeguatamente la squadra rossonera.

Se il ‘Diavolo’ in attacco potrebbe fermarsi qui, diversa è invece la situazione tra centrocampo e attacco. In mediana, dopo il lungo stop per infortunio di Jashari, il Milan ha per il momento deciso di bloccare la cessione di Musah, sul quale c’era il pressing dell’Atalanta. Allegri aveva messo Rabiot in cima alla lista dei desideri, ma difficilmente l’ex centrocampista della Juve tornerà in Serie A. Per il reparto difensivo, invece, il nome caldo è quello di Akanji che è in uscita dal Manchester City.

I ‘Citizens’ chiedono almeno 15 milioni di euro per il nazionale svizzero e il Milan nelle prossime ore potrebbe muovere dei passi importanti alla ricerca della fumata bianca. Il piano B ad Akanji porta a Kiwior, in forza all’Arsenal e vecchia conoscenza del calcio italiano.