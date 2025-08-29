Mourinho esonerato: i 5 risultati più incredibili dello Special One

L’allenatore portoghese è stato esonerato dal Fenerbahce: ripercorriamo i 5 risultati più larghi tra vittorie e sconfitte nella carriera dello Special One

Un’altra avventura terminata con un esonero, un’altra esperienza recente con pochissime soddisfazioni. Il rapporto tra José Mourinho e il Fenerbahce si è concluso. Dopo una sola stagione e poco più di 60 partite, i turchi hanno deciso di allontanare il tecnico nato a Setubal. Decisiva l’eliminazione ai playoff di Champions League, che ha impedito alla squadra di qualificarsi per il super girone.

Lo scorso anno, il Fenerbahce non ha mai realmente impensierito il Galatasaray in campionato, arrivando a -11 in classifica. Un risultato ben lontano dalle aspettative che si creano quando porti in panchina uno come Mou. Forse, il tocco magico è ormai svanito e di Special è rimasto ben poco.

Ma non è sempre stato così. Tra le stagioni 2002/2003 e 2012/2013 ha conquistato ben 17 trofei, scrivendo pagine di storia con Inter, Porto e Chelsea. Nell’ultima decade, invece, ne ha vinti solamente 4. Tre di questi con il Manchester United e uno con la Roma in Conference Leagu, riportandola al successo europeo. Questo esonero, ci ha quindi spinto a ripercorrere i 5 risultati più ampi in termini di vittorie e sconfitte nella carriera di José Mourinho.

Real Madrid-Malaga 7-0: il dominio di CR7 e Benzema

Grazie all’aiuto di Trasnfermarkt, abbiamo raccolto i risultati con l’attivo o il passivo peggiore. Non sono, dunque, vittorie soggettivamente esaltanti (vedi Inter-Bayern Monaco) o sconfitte difficili da digerire (come la finale di Europa League contro il Siviglia), ma oggettive in termini di risultato.

Il nostro primo incontro risale al marzo del 2011, quando José Mourinho è seduto sulla panchina del Real Madrid. In quella stagione vincerà la Coppa del Re e il titolo di allenatore dell’anno per la quarta volta. Con i Blancos si diverte, perché la squadra è fenomenale. La vittima di turno è il Malaga, che viene spazzato via con 7 gol segnati dalla coppia Cristiano Ronaldo (3) e Benzema (2) e la partecipazione di Marcelo e Di Maria.

Barcellona-Real Madrid 5-0: la disfatta al Camp Nou

Nella stessa stagione, pochi mesi prima, il Clasico si trasforma in una mattanza per Mourinho. Tra le peggiori sconfitte, in termini di risultato, nella sua carriera va obbligatoriamente inserito l’incrocio del novembre 2010 con i rivali di sempre. Al Camp Nou non c’è storia, una “manita” che bruciò moltissimo per i tifosi del Real.

Nonostante un Madrid di titolarissimi, la squadra di Guardiola era inarrestabile e alla fine di quella stagione riuscì a conquistare anche la Champions League in finale con il Manchester United. In quel 5-0 misero la propria firma Xavi, Pedro, Jeffren e per due volte un super David Villa, fresco vincitore del Mondiale con la Spagna. Epopea blaugrana.

Real Madrid-Almeria 8-1: la magica serata di Adebayor

L’anno non cambia, si resta sempre al 2011, con José Mourinho fisso sulla panchina del Real Madrid. Gara di fine stagione, mese di maggio e nuova vittima per i Blancos dello Special One. In quella circostanza è toccato all’Almeria finire sotto le cannonate dei calciatori allenati dallo Special One, che scelsero di non fermarsi.

Oltre ai soliti Cristiano Ronaldo e Benzema, autori di una doppietta a testa, e alla rete nel finale di Joselu, quella fu la serata di Adebayor. Una tripletta storica per l’attaccante del Togo, che ebbe pochissimo spazio a Madrid. Appena 22 le presenze con il Real e 8 reti, di cui 3 di queste segnate proprio contro l’Almeria, in una delle partite vinte da Mou con il risultato più ampio.

Bodo Glimt-Roma 6-1: cala il gelo sui giallorossi

La sconfitta peggiore, in termini di tabellino, nella storia di José Mourinho è anche una delle più recenti. Nell’ottobre del 2021, in Conference League, la Roma si ritrova ad affrontare una trasferta gelida contro il Bodo Glimt. Una squadra sulla carta non troppo temibile, ma che mise in scena la serata perfetta.

I giallorossi si congelarono nella sfida ai giallo-neri, che trovarono un doppio vantaggio con Botheim e Berg nel giro di 20 minuti. La rete di Carles Perez servì ad accorciare momentaneamente le distanze, ma nella ripresa la Roma sparì dal campo. Ancora Botheim, Pellegrino e una doppietta del futuro giallorosso Solbakken, distrussero i giallorossi. Un 6-1 tristemente storico, che però non impedì alla Roma di vincere comunque quella Conference League pochi mesi più tardi.

Real Madrid-Levante 8-0: la vittoria più larga di Mou

Di certo non la vittoria più soddisfacente, per quel capitolo si può ritornare alle serate di Champions con Porto o Inter, ma quella più ampia in termini di tabellino. Sempre alla guida del Real Madrid, sempre nella stagione 2010-11. Questa volta ci troviamo in Copa del Rey, agli ottavi di finale d’andata della competizione.

Neanche a dirlo, i protagonisti dell’incredibile show che andò in scena al Santiago Bernabeu furono sempre gli stessi: Cristiano Ronaldo e Benzema si divisero una tripletta a testa. Ai due mostri si aggiunsero anche Ozil e Pedro Leon. Quella stessa coppa, a fine stagione, venne vinta proprio da Mourinho e dai suoi ragazzi. Un gruppo clamoroso che, da lì a poco, avrebbe vinto tutto con Ancelotti e Zidane.