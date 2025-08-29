Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, verdetto impietoso: è il peggior acquisto della Serie A

Foto dell'autore

È del Milan il peggior acquisto della Serie A: il verdetto sul calciomercato estivo ormai in chiusura. Tutti i dettagli

Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo il ko all’esordio in Serie A, e con un mercato ancora apertissimo, i rossoneri perdono Jashari: l’infortunio al perone rimediato in allenamento sembra essere più serio del previsto.

Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic a Milanello (Foto LaPresse) – calciomercato.it

Si teme un lungo stop per l’acquisto più oneroso della sessione estiva di calciomercato. In casa rossonera, nel frattempo, proseguono le trattative a pochi giorni dal gong del mercato: il prossimo colpo, salvo ulteriori colpi di scena, sarà Nkunku dal Chelsea.

Tare e la dirigenza del Milan continuano a muoversi anche in difesa, dove è arrivato anche Estupinan per sostituire un big del calibro di Theo Hernandez. Alcuni tifosi rossoneri però stanno storcendo il naso per il possibile arrivo di Nkunku.

Calciomercato, il verdetto dei tifosi: Estupinan peggior acquisto della Serie A

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomecato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti qual è l’acquisto peggiore fatto finora in Serie A.

Stravince il sondaggio proprio Estupinan al Milan, che è stato votato dal 45,5% degli utenti partecipanti. Seguono Immobile (22,7%), Luis Henrique dell’Inter (19,3%) ed infine Lucca (12,5%), un altro dei colpi più onerosi dell’estate in Serie A.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie