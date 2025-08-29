Milan, verdetto impietoso: è il peggior acquisto della Serie A

È del Milan il peggior acquisto della Serie A: il verdetto sul calciomercato estivo ormai in chiusura. Tutti i dettagli

Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo il ko all’esordio in Serie A, e con un mercato ancora apertissimo, i rossoneri perdono Jashari: l’infortunio al perone rimediato in allenamento sembra essere più serio del previsto.

Si teme un lungo stop per l’acquisto più oneroso della sessione estiva di calciomercato. In casa rossonera, nel frattempo, proseguono le trattative a pochi giorni dal gong del mercato: il prossimo colpo, salvo ulteriori colpi di scena, sarà Nkunku dal Chelsea.

Tare e la dirigenza del Milan continuano a muoversi anche in difesa, dove è arrivato anche Estupinan per sostituire un big del calibro di Theo Hernandez. Alcuni tifosi rossoneri però stanno storcendo il naso per il possibile arrivo di Nkunku.

Calciomercato, il verdetto dei tifosi: Estupinan peggior acquisto della Serie A

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomecato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti qual è l’acquisto peggiore fatto finora in Serie A.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Alcuni tifosi del #Milan stanno storcendo il naso per il possibile arrivo in rossonero di #Nkunku: qual è l’acquisto peggiore fatto finora in Serie A? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 28, 2025

Stravince il sondaggio proprio Estupinan al Milan, che è stato votato dal 45,5% degli utenti partecipanti. Seguono Immobile (22,7%), Luis Henrique dell’Inter (19,3%) ed infine Lucca (12,5%), un altro dei colpi più onerosi dell’estate in Serie A.