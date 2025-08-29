Milan, Nkunku e non solo: dalla Grecia il bomber per Allegri

Il Milan continua a lavorare per rinforzare l’attacco e vuole consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri un altro innesto dopo Nkunku. Il bomber può arrivare direttamente dalla Grecia ed è un profilo che è perfetto per le esigenze del tecnico toscano.

Questi ultimi giorni di calciomercato per i rossoneri saranno fondamentali per il prosieguo di questo progetto. Da questo punto di vista, infatti, c’è attesa per capire che cosa accadrà e quanto questa squadra sarà rinforzata. I motivi per spiegare i musoni che ci sono in generale nell’ambiente sono tanti. A partire dall’umiliazione subita alla prima partita di campionato contro la Cremonese fino ad arrivare all’amarezza per i mancati acquisti di Boniface prima e di Harder poi. Due operazioni che sembravano essere perfettamente conclusi e che, invece, sono saltati.

Il colpo Nkunku è uno di quelli che può cambiare in maniera radicale la faccia del Milan. C’è da capire Allegri come deciderà di usarlo dal momento che è un centravanti atipico e dà il meglio di sé o da seconda punta (posizione che non è previsto dall’attuale scacchiere tattico o che è coperto da Pulisic) o da ala sinistra, dove però staziona solitamente Rafa Leao. In tal senso, i rossoneri stanno lavorando ad un altro innesto a sorpresa in attacco, dal momento che può finalmente arrivare il bomber di cui ha tanto bisogno il tecnico toscano. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Milan, ecco il bomber per Allegri: nome nuovo dalla Grecia, le ultime

Con Vlahovic che viaggia ormai verso la permanenza alla Juventus, il Milan si sta guardando attorno per non fallire la scelta del calciatore che deve essere, in un modo o nell’altro, la punta di diamante di questa rosa. In tal senso, emerge adesso un nuovo profilo di estremo interesse. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti il Milan ha messo gli occhi, in intrecci di calciomercato sempre molto interessanti, il profilo di Fotis Ioannidis, bomber greco di proprietà del Panathinaikos.

Gli intrecci di calciomercato riguardano il fatto che Ioannidis era il profilo scelto anche dallo Sporting Lisbona per sostituire Conrad Harder. E proprio il mancato accordo per il greco ha fatto saltare l’arrivo del danese alla corte del Milan. Adesso i rossoneri possono affondare il colpo per lui, al punto che lo considera al momento l’obiettivo principale per l’attacco. Secondo Transfermarkt, Ioannidis ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra decisamente alla portata dei rossoneri. Nella scorsa stagione, il greco classe 2000 ha messo a segno 11 gol in 42 partite.