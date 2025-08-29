Loftus-Cheek e Pulisic fanno sorridere Allegri, Lecce espugnata

Il Milan vince in casa dei giallorossi con due reti siglate nella ripresa: primi tre punti per il tecnico nel suo nuovo corso rossonero

Due gol annullati, due gol validi e tre preziosi punti portati a casa in una situazione decisamente complicata, tra campo e mercato. Il Milan riesce comunque a espugnare il Via del Mare con due reti arrivate nella ripresa.

I rossoneri battono il Lecce 0-2, vincendo senza strafare, con pochi giocatori a disposizione e senza soffrire particolarmente. Il Milan apre il match subito con Gabbia, di testa da calcio d’angolo, ma l’arbitro Marinelli, dopo una chiamata dal Var, rivede al monitor e giudica fallosa la spinta del difensore su Coulibaly. Per il resto poche sono le occasioni create dai rossoneri. La più grande arriva nel finale di primo tempo, con Gimenez ben imbeccato da Fofana, ma il messicano spreca e calcia fuori.

Nella ripresa entrambe le squadre appaiono timorose, ma il Milan cresce piano piano e trova un’altra rete. Il destro di Gimenez da dentro l’area è vincente, ma il messicano è in fuorigioco. Anche qui Marinelli annulla, dopo la chiamata del Var. Poco dopo però ecco la rete valida. Saelemaekers conquista una preziosa punizione. Modric pesca la testa di Loftus-Cheek che torna al gol in rossonero dopo che la scorsa stagione era rimasto a secco.

Lecce-Milan 0-2: tabellino e classifica

Il secondo gol lo trova Pulisic, entrato a gara in corso, che sfrutta uno svarione della difesa salentina. L’americano si presenta solo davanti a Falcone e lo fredda di sinistro.

E’ il gol dello 0-2 che sancisce la vittoria rossonera. Un successo meritato per quanto creato e per quanto poco ha fatto la squadra di Di Francesco, che dopo due gare resta ad un punto in classifica, ma senza reti segnate. Ora tempo di pausa per le nazionali, ma soprattutto tempo di chiusura di mercato. Un mercato che in casa rossonera si prospetta davvero caldissimo, anche a seguito di quelle che sono state le parole pronunciate dal ds Igli Tare.

Lecce-Milan 0-2

Marcatori: Loftus-Cheek 66′, Pulisic 86′.

CLASSIFICA SERIE A: Cremonese* 6 punti; Inter 3, Napoli 3, Como 3, Juventus 3, Roma 3, Milan* 3, Fiorentina 1, Cagliari 1, Atalanta 1, Pisa 1, Lecce* 1, Genoa 1, Udinese 1, Verona 1, Bologna 0, Milan 0, Parma 0, Lazio 0, Sassuolo* 0, Torino 0.

*una partita in più