Juventus, svolta per Nico: soldi più scambio con l’inglese

Un nuovo intreccio di calciomercato per l’addio immediato di Nico Gonzalez. L’attaccante argentino è pronto a fare le valigie: ecco l’ultima idea

Tutto può cambiare nelle prossime ore per conoscere il futuro del talentuoso giocatore argentino. Nico Gonzalez non vede l’ora di iniziare una nuova avventura per tornare protagonista. Ormai ci siamo per la nuova occasione di calciomercato: spunta l’intreccio con il centrocampista inglese.

Nico Gonzalez è sempre più lontano dalla Juventus. Spunta un nuovo intreccio di caratura internazionale per l’attaccante argentino in uscita dai bianconeri. Una nuova occasione di calciomercato per rinforzare a sua volta la rosa a disposizione di Tudor: ormai ci siamo per arrivare alla decisione definitiva per l’esterno argentino. Una voglia immensa per essere sempre più protagonista dopo l’annata da dimenticare con i colori bianconeri. Su Nico Gonzalez ha chiesto informazioni anche il Milan, ma il suo destino sarà altrove.

Calciomercato Juventus, nuova idea per l’addio di Nico: spunta la trattativa per l’inglese

Saranno ore intense per arrivare alla chiusura definitiva. Un nuovo intreccio di spessore in vista del futuro: Nico Gonzalez è pronto a cambiare aria volando in Spagna, la nuova occasione di mercato in casa bianconera.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Simeone avrebbe dato l’ok per chiudere subito la trattativa. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma occhio anche al possibile scambio a sorpresa per rinforzare la zona mediana di Tudor. Conor Gallagher è pronto a fare le valigie: sulle sue tracce ci sono tanti club della Premier con il Tottenham in pole. La cessione del centrocampista inglese darebbe il via libera all’arrivo del talentuoso giocatore sudamericano fuori dal progetto dell’allenatore bianconero.

Già nei giorni scorsi si era parlato di una possibilità di scambio con l’esterno argentino, Molina, ma al momento non c’è ancora la svolta totale. Sarà sicuramente addio con Nico Gonzalez che non vede l’ora di tornare protagonista a livello internazionale. El Cholo Simeone lo vorrebbe a tutti i costi per una nuova freccia nell’arco in vista della prossima stagione.

Un nuovo intreccio con Conor Gallagher che piace ancora alle big della Premier League. Ormai ci siamo per la soluzione immediata: la soluzione immediata arriverà nel rush finale di calciomercato. Saranno ore intense per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: una nuova occasione da monitorare attentamente.