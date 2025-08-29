Juve: colpo sul gong dal Real Madrid

I bianconeri potrebbero cogliere una grande occasione dal calciomercato. I ‘Blancos’ sono disponibili ad aprire alla sua cessione nelle ultime ore della sessione

La Juventus lavora per rinforzare la rosa in questi ultimi giorni di calciomercato. È stata una estate non sicuramente facile per i bianconeri a causa di molte cessioni non arrivate. Ora le priorità per i bianconeri riguardano principalmente l’attacco e l’esterno destro, ruoli dove sono presenti delle lacune da colmare in davvero poco tempo. Ma alla Continassa non si esclude la possibilità di andare a chiudere una terza operazione.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, un giocatore continua ad essere in uscita dal Real Madrid e la Juventus per lui rappresenta una buona occasione negli ultimi giorni di calciomercato. Sembra una operazione da chiudere soprattutto proprio sul gong per questioni anche tecniche. Per il momento si tratta di una semplice ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione nel prossimo futuro.

Calciomercato Juve: affare last minute, arriva l’ultimo giorno

In casa Juventus non è mai stata esclusa la possibilità di andare a prendere un rinforzo last minute in questo calciomercato. Comolli ha sempre guardato con attenzione alle occasioni presenti e c’è una nuova idea che potrebbe prendere piede nelle ultime ore. A centrocampo il sostituto di Douglas Luiz non è ancora arrivato. Le conferme di McKennie e Miretti e l’arretramento di Koopmeiners rappresentano forse una soluzione, ma non si esclude un intervento in quel ruolo.

La pista O’Riley sembra essersi raffreddata e nei prossimi giorni potrebbe ritornare in auge il nome di Dani Ceballos. Secondo le informazioni di AS, lo spagnolo, dopo il trasferimento mancato al Marsiglia, è ancora sul calciomercato e potrebbe dire sì ad una offerta last minute da parte di un club europeo. E la Juventus rappresenta forse quella soluzione che il centrocampista sta attendendo da tempo visto che il ritorno al Betis e praticamente impossibile.

Dani Ceballos aspetta un club che gli consente di giocatore la Champions League. Il Marsiglia sembrava la soluzione ideale, ma alla fine è saltato tutto. Ora il suo entourage è al lavoro per trovare una soluzione differente di calciomercato e la Juventus potrebbe farci pensiero vista la necessità di andare a prendere un attaccante.

Mercato Juve: Dani Ceballos resta un’idea per il centrocampo

La Juventus non esclude a prescindere una operazione a centrocampo. Serve un’occasione e il nome di Dani Ceballos è da tenere in considerazione per i bianconeri. Il giocatore non troverà lo spazio che si attende nel Real Madrid e sta cercando una nuova soluzione in questi ultimi giorni di calciomercato.

Per il momento si tratta di una ipotesi. Vedremo come si svilupperà la situazione nel corso dei prossimi giorni e quali saranno le scelte della Juventus. Ma la pista che porta a Dani Ceballos è sicuramente da tenere in considerazione.