Calciomercato, una big italiana per Zaniolo: anticipata l’Udinese

Zaniolo non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A. Ecco l’occasione in attacco per anticipare l’Udinese: una big italiana è pronta a chiudere

Saranno ore frenetiche per conoscere il futuro dell’attaccante italiano Nicolò Zaniolo. Ormai ci siamo per la chiusura definitiva del talento italiano che vuole tornare ad esprimersi su ottimi livelli. Ecco la grande occasione in vista della prossima stagione: la situazione dell’ultim’ora.

Novità importanti per Nicolò Zaniolo. L’attaccante italiano, di proprietà del Galatasaray, non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A. Nelle ultime ore l’Udinese ha mosso i primi passi, ma può arrivare subito la svolta con una big italiana per riportare lo Scudetto. Spunta così l’intreccio per l’affare last minute per sognare ancora in grande dopo alcune esperienze da dimenticare tra Atalanta e Fiorentina. Un talento fuori dal comune che non è mai sbocciato completamente a causa di errori in campo e fuori: il classe 1999 non vede l’ora di ripartire con un progetto interessante in Serie A.

Calciomercato, nuova svolta per Zaniolo: una big sogna in grande

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan potrebbe pensare al nuovo colpo in attacco chiudendo per Nicolò Zaniolo. Un’idea last minute per accontentare subito Max Allegri: una suggestione di mercato a sorpresa in vista della prossima stagione. Dopo Nkunku ecco pronto una nuova occasione in Serie A per ingaggiare subito il talentuoso giocatore italiano di proprietà del Galatasaray.

Una novità assoluta per puntare subito in lato in vista della prossima stagione: può ricoprire più ruoli tra trequarti ed attacco. Al momento si tratta soltanto di un’occasione per rinforzare l’attacco nelle ultime ore di agosto. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così alla fumata bianca tanto attesa. Ormai ci siamo per la chiusura definitiva di un nuovo possibile affare in Serie A: Zaniolo potrebbe subito tornare in Italia per volare a Milano.

I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare alla decisione definitiva in ottica futura. Zaniolo non vuole più commettere errori rispetto al passato: ormai ci siamo per sognare subito in grande con una nuova occasione di mercato. Il Milan è molto attivo per regalare nuovi affari a Max Allegri: un nuovo affare in ottica futura per ambire a nuovi grandi palcoscenici. La dirigenza rossonera è pronta a mettere a segno un colpo a sorpresa negli ultimi giorni di agosto.