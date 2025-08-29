Allegri nel mirino: “Milan a Spalletti”

Il tecnico rossonero bersagliato, spunta una clamorosa suggestione che coinvolge l’ex ct della Nazionale

Un Milan certamente in difficoltà. Lo si era visto con la Cremonese, nella gara d’esordio, lo si è visto anche a Lecce, nonostante la vittoria finale. I rossoneri espugnano il Via del Mare per 0-2, senza soffrire particolarmente, ma senza neppure troppo brillare.

Vero che la situazione in casa Milan è decisamente delicata. Leao e Jashari infortunati, Pulisic non al meglio, ma alcuni tifosi rossoneri non hanno risparmiato critiche a Massimiliano Allegri. Che la situazione sia piuttosto delicata si è capito anche dalle dichiarazioni pre-gara di Igli Tare, con la società rossonera che sarà certamente protagonista sul mercato. Servono nuovi innesti, ma è probabile che ci siano anche diverse cessioni dell’ultim’ora.

Tornando però alla gara contro il Lecce, dopo circa un’ora di gioco, i tifosi rossoneri hanno iniziato a perdere la pazienza. Gioco lento, compassato, poche occasioni create e primi segnali contro l’allenatore. #AllegriOut ha iniziato ad apparire su X e addirittura c’è chi al posto del tecnico livornese ha chiesto Luciano Spalletti, ex ct della Nazionale, attualmente senza contratto. “Non si può prendere Spalletti? Almeno in Champions vai sicuramente” il messaggio di un tifoso rossonero.

#allegriOut ma non si può prendere Spalletti almeno in champions league ci vai sicuro — Walter (@Willythevoice) August 29, 2025

We may start #Allegriout soon I have never been a fan of him from on start https://t.co/bokpv2RyNq — Baale of Milan🔴⚫ (@BaaleOfMilan) August 29, 2025

Un calcio più brutto di questo lo ricordavo solo quando questo fenomeno era stato già allenatore del #Milan! #AllegriOut #leccemilan — Salvatore Bella (@SasaBella86) August 29, 2025

Giocando in contropiede contro il Lecce.

Speriamo che questi anni passino in fretta.#AllegriOut

#LecceMilan — Pablo 🇦🇷🇮🇹 (@pablo_peruzzi) August 29, 2025

Delusione per diversi tifosi quindi. C’è chi scrive “Speriamo che questi anni passino in fretta”. C’è chi ha iniziato a digitare #Allegriout appena invece sono state pubblicate le formazioni. Segno che comunque non tutti i tifosi stanno dalla parte del tecnico.