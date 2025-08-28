Vlahovic al Milan e Comuzzo-Inter: doppio annuncio in diretta | ESCLUSIVO

Vlahovic-Milan e non solo: importanti aggiornamenti di calciomercato in esclusiva. Le dichiarazioni

Ultimi giorni di calciomercato estivo con ancora numerose trattative in ballo. Anche le big si stanno muovendo per gli ultimi colpi in entrata e non solo.

Il nome caldo rimane sempre quello di Dusan Vlahovic. Intervenuto a ‘TiAmoCalciomercato’, in diretta sul canale Youtube di Calciomercato.it, il talent scout Michele Fratini ha parlato così: “Io penso che il Milan il nome per l’attacco ce l’abbia e credo che Vlahovic alla fine una sistemazione la troverà. Anche se Allegri non era felicissimo di avere il serbo e viceversa. C’è anche da dire che sia Tare che Ibrahimovic alla fine vireranno su di lui, soprattutto se Kolo Muani dovesse approdare alla Juventus. Una trattativa per l’attaccante francese andata molto avanti e al ribasso”.

La Juve attende invece il ritorno di Kolo Muani: “In casa Juventus qualcuno verrà sacrificato. Ad oggi i bianconeri hanno speso molto, lo stesso Kolo Muani va a confermare che la Juventus punta sui saldi. Kolo Muani però, alla Juventus, ha fatto bene, ha ricordato Trezeguet ed è giusto che la Vecchia Signora abbia spinto per il suo ritorno. Il mercato di Giuntoli è stato bocciato, anche se oggi gran parte della squadra è la sua – ha proseguito Fratini – magari era solo una questione di mentalità? C’è chi dice che ora, finalmente, la Juventus ha ritrovato la mentalità e lo affermano persone molto vicine al club”.

Calciomercato, Fratini: “Marotta e Ausilio su Comuzzo”

Focus poi sul possibile futuro di Pietro Comuzzo: “Marotta e Ausilio stimano molto Pietro Comuzzo. Io penso che l’Inter possa andare forte negli ultimi giorni sul difensore della Fiorentina, che ha di recente preso anche Lindelof. Comuzzo lo voleva già Inzaghi in Arabia, questo vuol dire che anche ai tempi dell’Inter ne aveva parlato”.

Per il noto talent scout si parla invece di un possibile approdo alla Roma: “Io alla Roma? Ci potremmo essere, ma uso ancora il condizionale… – ha concluso Fratini – Sarò a vedere Pisa-Roma a prescindere da tutto. la roma è una grandissima società, con una priorità solida e a livello tecnico c’è da imparare da tutti: ora mi piace più che mai. io sono pronto, se poi si facesse un passo in avanti, sarei felicissimo di raggiungere qualche amico e addetto ai lavori nella Capitale”.