Ultimo colpo Inter, tre piste per Marotta: ecco i nomi

La dirigenza di Viale della Liberazione all’opera per accontentare Chivu: le ultime novità sul mercato dell’Inter

Il tempo stringe e la sessione estiva di calciomercato è ormai vicina al suo naturale epilogo. Lo sa bene l’Inter che, dopo il reboante 5-0 rifilato al Torino è pronta ora a stupire anche per quel che riguarda gli ultimi innesti.

Uno in particolare riguarderà la difesa di mister Chivu che, ad oggi, necessita evidentemente maggiore profondità. E così Beppe Marotta è al lavoro per provare ad incorporare il tanto atteso centrale difensivo, una pedina che da tempo è tra le priorità del tecnico rumeno. La questione legata a Benjamin Pavard pare sempre più cristallina: il difensore francese, salvo offerte dell’ultimo minuto e sostituto già ‘bloccato’ dai nerazzurri, rimarrà a Milano.

L’Inter sta comunque lavorando alla firma di un ultimissimo centrale, con una doppia possibilità per quello che riguarda il profilo considerato ideale per Cristian Chivu. Il tesoretto a disposizione dell’Inter Marotta potrebbe usarlo proprio per completare il reparto difensivo.

Difensore last minute: la scelta dell’Inter

Due le strade percorribili: un giovane di prospettiva come il turco Akcicek (fresco di eliminazione dalla Champions League con il Fenerbahce) o l’italo-tedesco Chiarodia del Borussia Monchengladbach.

Oppure un calciatore già pronto che conosca già la Serie A: troppo costoso Ndicka della Roma, si pensa a Vasquez del Genoa, Lucumì del Bologna se non rinnova o il ritorno di Pirola se l’Udinese non cede in prestito Solet. Ma prende sempre più corpo l’idea di rinviare a gennaio il colpo in entrata, tenendo in rosa quel Tomas Palacios che ha rifiutato anche il Santos dopo il Basilea e il Rayo Vallecano.

Valutazioni dunque in corso in Viale della Liberazione, con ogni decisione definitiva che potrebbe anche essere ‘posticipata’ al mese di gennaio. L’idea è quella di aspettare la sessione invernale per capire se Chivu avrà più bisogno di un altro centravanti (con Taremi in uscita) oppure un centrale difensivo.