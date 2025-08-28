Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma, niente Gimenez: il nuovo sostituto di Dovbyk

Foto dell'autore

Novità interessanti in casa Roma per una nuova occasione in attacco. Dobvyk è sempre più vicino all’addio: la soluzione immediata

Saranno ore decisive in vista della prossima stagione per incrementare il tasso tecnico della formazione giallorossa. Spunta l’intreccio a sorpresa in attacco per trovare il sostituto di Dovbyk: ecco l’occasione in ottica futura.

Sorloth in azione
Calciomercato, nuova occasione in attacco a Roma – Lapresse – calciomercato.it

 

Pochi minuti fa Gian Piero Gasperini ha comunicato all’attaccante ucraino della Roma, Artem Dovbyk, di non far parte più del progetto giallorosso. Ora dovrà trovarsi subito una nuova sistemazione, ma nel frattempo anche la dirigenza giallorossa è alla ricerca di una nuova punta di spessore internazionale. Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile scambio con il Milan con Santiago Gimenez: ecco la nuova soluzione per incrementare il tasso tecnico della squadra giallorossa.

Calciomercato, l’idea dallo United: la suggestione dell’ex Serie A

Una nuova mossa a sorpresa in vista dei prossimi giorni di mercato. Ecco la decisione di caratura internazionale per incrementare il tasso tecnico della Roma: ecco la nuova occasione in Serie A.

Sorloth in azione
Roma, niente Gimenez: il nuovo sostituto di Dobvyk – Lapresse – calciomercato.it

 

Alexander Sorloth potrebbe essere la ciliegina sulla torta della Roma. La dirigenza giallorossa è pronta ad essere protagonista negli ultimi giorni di mercato per ambire a grandi palcoscenici: ecco l’occasione da cogliere al volo in vista della prossima stagione. L’attaccante dell’Atletico Madrid non è più centrale nel progetto de El Cholo Simeone: ci saranno novità importanti in ottica futura anche per Gian Piero Gasperini.

L’allenatore della Roma ha bocciato senza mezze misure l’attaccante ucraino: spunta l’occasione a sorpresa in vista della prossima stagione. Un nuovo profilo interessante che vanta già una grande esperienza a livello internazionale: saranno ore intense per la nuova mossa strategica in ottica futura.

La dirigenza giallorossa è pronta ad investire tanti milioni in caso di cessione dell’attaccante ucraino. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici: ecco l’idea a sorpresa in ottica futura. Saranno ore intense per chiudere subito la nuova operazione di mercato: una suggestione proveniente da Madrid per l’idea a sorpresa in vista del futuro.

Novità interessanti nei prossimi giorni per vivere intensamente le ultime ore di calciomercato. Ecco la nuova occasione per ambire a grandi palcoscenici: l’idea a sorpresa per il futuro immediato in casa Roma. Gasperini ha rivoluzionato in poco tempo la rosa a propria disposizione per puntare in tempi brevi allo Scudetto.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie