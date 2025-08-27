Milan e Roma, l’affare last minute è sulla fascia

Ore bollenti per rossoneri e giallorossi, il calciomercato può offrire un clamoroso colpo al photofinish: intreccio con la Liga

Pochi giorni e il calciomercato estivo lascerà, in via definitiva, spazio al campo. Sono state settimane di sorprese, di colpi di scena ma anche di conferme per le big della Serie A.

Come Roma e Milan, che hanno cambiato allenatore e sono reduci da una prima giornata molto diversa. Da un lato i giallorossi, che hanno piegato senza troppi problemi all’Olimpico il Bologna di Italiano. La squadra di Allegri, invece, ha mostrato enormi limiti che hanno permesso alla Cremonese neopromossa di espugnare San Siro.

Proprio il calciomercato può venire in soccorso, tra uscite e nuove entrate. C’è uno scenario che sta prendendo rapidamente quota in Spagna e che vedrebbe Roma e Milan intrecciare i propri interessi con quelli del Siviglia. Giallorossi e rossoneri alla finestra: ecco cosa può accadere.

Roma o Milan, ecco l’addio: vola in Spagna

Il quotidiano spagnolo ‘Marca‘, nelle ultime ore, ha parlato di una doppia operazione che in parallelo potrebbe riguardare Roma e Milan. Al centro di tutto c’è però il Siviglia, alla ricerca di un terzino destro in queste ultimissime ore di mercato a disposizione.

Il 22enne Janlu Sanchez è ormai da settimane al centro di un forte interesse del Napoli: la trattativa, però, non è ancora decollata e il tempo stringe. Ma in casa Siviglia anche Angel Carmona potrebbe ritrovarsi lontano dalla Spagna: il Nottingham Forest ha fatto concreti passi in avanti per portarlo in Premier. Solo uno dei due partirà, prima di andare all’assalto di un nuovo laterale destro. Per Martin Ortega del Tigre i contatti sono stati già avviati ma non è il solo. ‘Marca’ riferisce come nella lunga lista di possibilità vi sia, però, anche Zeki Celik della Roma. Il 28enne turco è in scadenza nel 2026 con i capitolini e potrebbe dunque partire nei prossimi giorni, se dovesse arrivare un’accelerata in tal senso.

Alex Merida, su ‘El Correo de Andalucia’ ha poi tirato in ballo Alex Jimenez, terzino del Milan che Allegri ha messo in disparte. E non è quindi da escludere che con un’accelerata in tal senso il Siviglia possa accelerare se l’ex Real non dovesse trovare spazio. Ma non finisce qui. L’intreccio tra Milan e Roma è, infatti, duplice, visto che nelle ultime ore si sta parlando di una potenziale sfida tra Como e giallorossi proprio per Jimenez.