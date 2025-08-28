Milan, doppio affare in difesa: Tare scatenato

Saranno ore intense per conoscere le future operazioni in casa Milan. Ecco la nuova occasione in Serie A: il ds Tare è scatenato

La dirigenza del Milan continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione. Saranno ore calde per l’ok definitivo di Max Allegri: non arriveranno rinforzi soltanto in attacco, ma ecco la nuova mossa a sorpresa per due affari decisivi.

Una doppia occasione di calciomercato in casa Milan per fiutare nuovi affari. Urgono rinforzi di qualità per Max Allegri che si è lamentato all’indomani della sconfitta contro la Cremonese. Tutto può cambiare nelle prossime ore con il ds Tare che non vede l’ora di regalare nuovi acquisti all’allenatore rossonero. Un momento davvero decisivo per continuare ad essere protagonista in Serie A riportando il Milan in Champions League. L’inizio di campionato non è stato dei migliori collezionando un risultato negativo contro una neopromossa. C’è tempo per rimediare subito in ottica futura: spuntano due colpi in difesa.

Calciomercato Milan, l’intreccio in difesa: arrivano in due

Scopriamo subito le nuove mosse strategiche per avere la meglio in vista della prossima stagione. L’ok definitivo è pronto ad arrivare: il ds Tare è scatenato sul fronte calciomercato.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Milan è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri. In difesa spuntano diversi profili interessanti: per la fascia destra c’è sempre in pole il terzino spagnolo, Juanlu, accostato a lungo anche al Napoli. Saranno ore calde per arrivare così a nuovi rinforzi di qualità: uno tra Okoli e Demiral è pronto a vestire la maglia rossonera per rinforzare il pacchetto arretrato.

Stimoli nuovi per incrementare il tasso tecnico della squadra di Allegri. Tra poche ore il Milan tornerà in campo a Lecce per un’altra sfida ricca di ostacoli allo Stadio Via del Mare. Un doppio affare a sorpresa in difesa per continuare a competere con le big italiane, come Napoli ed Inter. Un intreccio di calciomercato suggestivo per essere ancora all’altezza dopo aver vissuto stagioni da dimenticare.

Saranno ore intense per la chiusura definitiva del doppio colpo in difesa: Okoli non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A dopo l’exploit all’Atalanta così come Demiral voglioso di una nuova sfida nel campionato italiano. Sarà un nuovo colpo al rush finale per anticipare la folta concorrenza in ottica futura: ecco il momento decisivo per sognare in grande.