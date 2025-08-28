Milan, assalto in casa PSG: soffiato il talento alla Juve

Il Milan continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Spunta l’intreccio da urlo in casa rossonera, ecco la mossa strategica

La dirigenza rossonera proverà così ad anticipare la folta concorrenza per rinforzare il reparto difensivo. Nuova mossa a sorpresa in casa PSG per soffiare il talento proprio alla Juventus: scopriamo gli ultimi dettagli per l’immediata operazione di calciomercato.

Una nuova occasione di calciomercato da monitorare attentamente in casa Milan. Un intreccio suggestivo per continuare a sognare in grande: ecco la mossa strategica per anticipare anche la Juventus. Saranno ore intense per arrivare alla chiusura definitiva del nuovo affare in difesa: tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca tanto desiderata. Il ds rossonero, Igli Tare, cercherà di accontentare subito Allegri nelle ultime ore frenetiche di calciomercato. Un’idea suggestiva per ringiovanire anche la retroguardia rossonera per affrontare al meglio la Serie A: ecco la strategia per chiudere subito per il nuovo colpo.

Calciomercato Milan, nuova occasione in difesa: il profilo dal PSG

La dirigenza rossonera cercherà di chiudere subito per nuovi innesti di qualità, soprattutto per rinforzare la difesa a disposizione di Allegri. L’allenatore livornese subito ha espresso il suo pensiero all’indomani della sconfitta casalinga contro la Cremonese: conosciamo il nuovo profilo per la difesa.

Come svelato dall’esperto di calciomercato di SportMediaset, Orazio Accomando, sarà una mattinata importante per il Milan. Il club rossonero ha già raggiunto un’intesa di massima con il Chelsea e cercano quella definitiva con Nkunku. In aggiunta, piace Dovbyk ma al momento la pista è più difficile. Nella shortlist per la difesa c’è anche il profilo di Lucas Beraldo, in uscita dal PSG e seguito a lungo anche dalla Juventus.

Saranno ore frenetiche anche in casa bianconera per ambire a grandi palcoscenici. Una nuova occasione da Parigi per ambire a grandi palcoscenici: ecco la volontà a sorpresa per soffiarlo anche ai bianconeri. Il difensore brasiliano, classe 2001, potrebbe così sbarcare definitivamente in Serie A per continuare il suo percorso di crescita: vanta già una grande esperienza a livello internazionale, ma non è un titolarissimo con Luis Enrique. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’addio a titolo definitivo per la nuova svolta dell’affare nel campionato italiano.

Il ds Tare è molto attento ad ogni situazione di calciomercato per continuare ad essere protagonista in Serie A: l’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League. Arriveranno subito nuovi rinforzi per il rush finale definitivo in casa rossonera.