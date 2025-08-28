Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La vendetta del Milan sul Napoli: “Promesso un posto da titolare”

Foto dell'autore

La mossa dei rossoneri riapre la sfida con gli Azzurri per un altro obiettivo: così il banco è pronto a saltare

Sono giorni molto intensi in casa Milan. Archiviato il brutto KO all’esordio contro la Cremonese, i rossoneri si sono rituffati sul mercato alla ricerca dei tasselli giusti. Con la situazione in attacco ancora in evoluzione, sono tanti altri i settori del campo finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica dei meneghini.

Antonio Conte a bordocampo
La vendetta del Milan scuote il Napoli: “Promesso un posto da titolare” (LaPresse) – Calciomercato.it

A cominciare dal centrocampo, per rinforzare il quale Allegri sta spingendo per Adrien Rabiot. Il francese è una richiesta esplicita del tecnico livornese e nelle ultime ore il Milan sta effettivamente provando a capire i margini di manovra. In un tavolo negoziale che si prospetta intenso e foriero di sviluppi importanti in un senso o nell’altro, però, occhio anche alle manovre di Tare per rinforzare le corsie esterne.

Il blitz di Moncada al Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia – pizzicato da El Chiringuito – non è di certo passato inosservato alimentando il possibile interesse del Milan verso alcuni profili della compagine andalusa. In tal senso, alla luce dell’evoluzione del caso Jimenez, per il quale l’ipotesi cessione si sta stagliando come ipotesi sempre più credibile, nelle ultime ore il ‘Diavolo’ avrebbe messo gli occhi su Juanlu Sanchez.

Calciomercato Milan, Napoli avvisato: la nuova sfida è realtà

Il ventiduenne terzino del Siviglia – come noto – è il primo nome valutato dal Napoli per rinforzare la fascia destra. A dispetto di una chiusura ormai vicina, fino a questo momento la fumata bianca non è arrivata. Un tira e molla che di fatto si protrae da diverse settimane del quale potrebbe clamorosamente approfittare proprio il Milan.

Juanlu Sanchez saluta il pubblico
Calciomercato Milan, Napoli avvisato: la nuova sfida è realtà (LaPresse) – Calciomercato.it

Intervenuto ai microfoni di ArenaNapoli.it, è stato Gerardo Fasano ad illustrare i termini dell’inserimento dei rossoneri per Juanlu Sanchez e il legame che lo unirebbe agli sviluppi della trattativa per Hojlund, ormai ad un passo dagli Azzurri. Secondo Fasano, infatti, scottata dall’irruzione decisa dei neo Campioni d’Italia sul profilo monitorato con più irruzione per l’attacco, l‘area tecnica del Milan avrebbe infatti deciso di lanciare un messaggio a Manna. La manovra di disturbo per il terzino del Siviglia si inserirebbe proprio in questo tipo di mosaico.

Di seguito le parole di Fasano: “Il Milan vorrebbe fare lo sgambetto al Napoli acquistando Juanlu Sanchez dal momento che non ha digerito l’irruzione del Napoli per Hojlund (…). Moncada avrebbe illustrato il progetto tecnico al ragazzo. Sebbene non ci sia il palcoscenico Champions, gli sarebbe stato promesso un posto da titolare pur di farlo arrivare da Allegri”.

Il Napoli, ricordiamolo, resta comunque in netto vantaggio. Anche dalla Spagna nelle ultime ore trapelano conferme importanti in merito alla positiva conclusione della trattativa tra il Siviglia e i partenopei. Inoltre, secondo Sky Sports Uk, il club iberico si sarebbe già cautelato bloccando l’acquisto di Patterson per ufficializzare il quale, però, è necessaria proprio la cessione di Juanlu Sanchez.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie