La vendetta del Milan sul Napoli: “Promesso un posto da titolare”

La mossa dei rossoneri riapre la sfida con gli Azzurri per un altro obiettivo: così il banco è pronto a saltare

Sono giorni molto intensi in casa Milan. Archiviato il brutto KO all’esordio contro la Cremonese, i rossoneri si sono rituffati sul mercato alla ricerca dei tasselli giusti. Con la situazione in attacco ancora in evoluzione, sono tanti altri i settori del campo finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica dei meneghini.

A cominciare dal centrocampo, per rinforzare il quale Allegri sta spingendo per Adrien Rabiot. Il francese è una richiesta esplicita del tecnico livornese e nelle ultime ore il Milan sta effettivamente provando a capire i margini di manovra. In un tavolo negoziale che si prospetta intenso e foriero di sviluppi importanti in un senso o nell’altro, però, occhio anche alle manovre di Tare per rinforzare le corsie esterne.

Il blitz di Moncada al Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia – pizzicato da El Chiringuito – non è di certo passato inosservato alimentando il possibile interesse del Milan verso alcuni profili della compagine andalusa. In tal senso, alla luce dell’evoluzione del caso Jimenez, per il quale l’ipotesi cessione si sta stagliando come ipotesi sempre più credibile, nelle ultime ore il ‘Diavolo’ avrebbe messo gli occhi su Juanlu Sanchez.

Calciomercato Milan, Napoli avvisato: la nuova sfida è realtà

Il ventiduenne terzino del Siviglia – come noto – è il primo nome valutato dal Napoli per rinforzare la fascia destra. A dispetto di una chiusura ormai vicina, fino a questo momento la fumata bianca non è arrivata. Un tira e molla che di fatto si protrae da diverse settimane del quale potrebbe clamorosamente approfittare proprio il Milan.

Intervenuto ai microfoni di ArenaNapoli.it, è stato Gerardo Fasano ad illustrare i termini dell’inserimento dei rossoneri per Juanlu Sanchez e il legame che lo unirebbe agli sviluppi della trattativa per Hojlund, ormai ad un passo dagli Azzurri. Secondo Fasano, infatti, scottata dall’irruzione decisa dei neo Campioni d’Italia sul profilo monitorato con più irruzione per l’attacco, l‘area tecnica del Milan avrebbe infatti deciso di lanciare un messaggio a Manna. La manovra di disturbo per il terzino del Siviglia si inserirebbe proprio in questo tipo di mosaico.

Di seguito le parole di Fasano: “Il Milan vorrebbe fare lo sgambetto al Napoli acquistando Juanlu Sanchez dal momento che non ha digerito l’irruzione del Napoli per Hojlund (…). Moncada avrebbe illustrato il progetto tecnico al ragazzo. Sebbene non ci sia il palcoscenico Champions, gli sarebbe stato promesso un posto da titolare pur di farlo arrivare da Allegri”.

Il Napoli, ricordiamolo, resta comunque in netto vantaggio. Anche dalla Spagna nelle ultime ore trapelano conferme importanti in merito alla positiva conclusione della trattativa tra il Siviglia e i partenopei. Inoltre, secondo Sky Sports Uk, il club iberico si sarebbe già cautelato bloccando l’acquisto di Patterson per ufficializzare il quale, però, è necessaria proprio la cessione di Juanlu Sanchez.