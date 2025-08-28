Milan, Allegri finalmente sorride: colpo da 30 milioni dal Barça

Il Milan in questi ultimi giorni di mercato si sta avvicinando a Christopher Nkunku ma vuole regalare a Massimiliano Allegri anche un altro innesto di alto profilo. Può arrivare, infatti, un innesto da ben 30 milioni di euro direttamente dal Barcellona.

I rossoneri stanno lavorando ancora in sede di calciomercato seppur tra non poche difficoltà legate a delle trattative che non sono andate come da aspettative, come si suole dire. Da questo punto di vista, infatti, fa sicuramente male quanto accaduto con Conrad Harder e, prima ancora, con Victor Boniface. Sembra maledetta la caccia all’attaccante da parte del Milan, che però non molla ed anzi sta provando a stringere in maniera importante per Nkunku del Chelsea. Ma non sarà lui l’unico colpo. Anzi.

Si cerca, infatti, ancora di trovare la quadra per un attaccante centrale che abbia delle caratteristiche da 9 puro, dal momento che raramente Allegri ha optato per un finto centravanti. Ma anche un difensore centrale che possa dare leadership e carisma alla linea di difesa, composta da calciatori sicuramente forti ma che, allo stato attuale, non hanno le spalle larghe del classico leader. Adesso, però, ci sono dei risvolti non di poco conto. A quanto pare, infatti, il Milan sta lavorando per un innesto da 30 milioni di euro e che arriva direttamente dal Barcellona.

Milan, Nkunku e non solo: innesto dal 30 milioni dal Barcellona

La gara contro la Cremonese ha fatto suonare più di qualche campanello d’allarme, come si suole dire, dal momento che è arrivata una sconfitta che più pesante non si può, contro una neopromossa allo stadio San Siro. Tare vuole correre ai ripari ed ora è pronto a mettere nel mirino un rinforzo che arriva dal Barcellona. Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Milan è pronto ad andare all’assalto per Andreas Christensen, roccioso difensore centrale danese che in Catalogna non sta trovando adeguato spazio.

Il Barça, complici le difficoltà economiche in cui versa ormai da diversi anni, sarebbe felice di cedere Christensen al Milan, anche perché questa cessione le consentirebbe di non lasciar andare Fermin Lopez, talento del settore giovanile catalano e capace di grandi cose. A quanto si legge, i rossoneri sono pronti a mettere sul piatto ben 30 milioni di euro a cui il Barcellona, ovviamente, non direbbe di no.

Classe 1996, Christensen è tutto quello che il Milan sta cercando. Con la sua esperienza maturata con le maglie di Barça e Chelsea, oltre che con la Nazionale danese, potrebbe essere il leader che manca ad Allegri. Si attendono sviluppi in tal senso. A disposizione ci sarebbe un tesoretto da 50 milioni per il Milan che accende i sogni in questo scatto finale.