Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Guizzo bianconero e addio Vlahovic: il bomber ha già fatto i bagagli

Foto dell'autore

Accordo sempre più vicino, la telenovela potrebbe finalmente concludersi: gli ultimi aggiornamenti sull’effetto domino attaccanti

Il futuro di Dusan Vlahovic terrà banco fino agli ultimi giorni di calciomercato. La Juventus non ha ancora trovato una soluzione in uscita per il centravanti serbo, che dal canto suo non sembra intenzionato a rinnovare al ribasso con il club bianconero.

Dusan Vlahovic verso l'addio alla Juventus
Dusan Vlahovic ‘problema’ alla Juventus: la situazione del serbo (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Alla finestra c’è ancora il Milan di Allegri, ma di proposte concrete non ne sono ancora arrivate in casa bianconera. Vlahovic, di fatto, continua a bloccare così anche il mercato in entrata della Juventus, soprattutto per quanto riguarda l’affare Kolo Muani, come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it.

Il francese è l’assoluta priorità della dirigenza, ma nel corso di questa sessione estiva sono diversi gli attaccanti seguiti da vicino da Comolli e dal suo staff. Tra questi c’è anche Sorloth dell’Atletico Madrid. Nelle ultime ore stanno però arrivando importanti aggiornamenti dall’Inghilterra.

Calciomercato Juve, si complica ulteriormente l’addio di Vlahovic

Secondo quanto riportato da ‘Teamtalk’, Alexander Isak è più vicino che mai al Liverpool e sta piegando la resistenza del Newcastle. I ‘Magpies’, dal canto loro, pensano già al suo sostituto.

Atletico Madrid
Sorloth verso la Premier League: gli aggiornamenti (Foto Ansa) – Calciomercato.it

Stando a quanto riferito dal portale inglese, il club inglese dopo la cessione di Isak andrà all’assalto di Sorloth. Il bomber norvegese dell’Atletico Madrid è in cima alla lista dei ‘Magpies’ per il ritorno in Champions League, mentre la Juventus è sempre più sullo sfondo. I bianconeri continuano a spingere per riportare Kolo Muani a Torino ed al momento non ci sono altre trattative concrete per l’attacco.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie