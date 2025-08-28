Guizzo bianconero e addio Vlahovic: il bomber ha già fatto i bagagli

Accordo sempre più vicino, la telenovela potrebbe finalmente concludersi: gli ultimi aggiornamenti sull’effetto domino attaccanti

Il futuro di Dusan Vlahovic terrà banco fino agli ultimi giorni di calciomercato. La Juventus non ha ancora trovato una soluzione in uscita per il centravanti serbo, che dal canto suo non sembra intenzionato a rinnovare al ribasso con il club bianconero.

Alla finestra c’è ancora il Milan di Allegri, ma di proposte concrete non ne sono ancora arrivate in casa bianconera. Vlahovic, di fatto, continua a bloccare così anche il mercato in entrata della Juventus, soprattutto per quanto riguarda l’affare Kolo Muani, come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it.

Il francese è l’assoluta priorità della dirigenza, ma nel corso di questa sessione estiva sono diversi gli attaccanti seguiti da vicino da Comolli e dal suo staff. Tra questi c’è anche Sorloth dell’Atletico Madrid. Nelle ultime ore stanno però arrivando importanti aggiornamenti dall’Inghilterra.

Calciomercato Juve, si complica ulteriormente l’addio di Vlahovic

Secondo quanto riportato da ‘Teamtalk’, Alexander Isak è più vicino che mai al Liverpool e sta piegando la resistenza del Newcastle. I ‘Magpies’, dal canto loro, pensano già al suo sostituto.

Stando a quanto riferito dal portale inglese, il club inglese dopo la cessione di Isak andrà all’assalto di Sorloth. Il bomber norvegese dell’Atletico Madrid è in cima alla lista dei ‘Magpies’ per il ritorno in Champions League, mentre la Juventus è sempre più sullo sfondo. I bianconeri continuano a spingere per riportare Kolo Muani a Torino ed al momento non ci sono altre trattative concrete per l’attacco.