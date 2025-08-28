Game over Inter: 90 milioni di euro per la coppia

L’Inter ha provato l’affondo sul mercato: la richiesta però è fuori portata per il club nerazzurro

Battute finali del mercato estivo, con l’Inter operativa soprattutto in uscita per liberarsi di quei giocatori fuori dai piani della dirigenza e di Cristian Chivu.

In questo senso resta in bilico la situazione di Palacios, dopo l’inaspettato dietrofront del giocane difensore per il trasferimento al Santos. Era praticamente tutto fatto per lo sbarco in Brasile dell’argentino, che invece ci ha ripensando chiudendo al passaggio nelle fila della squadra brasiliana.

L’Inter per Palacios aveva raggiunto un accordo con il Santos in prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 10 milioni di euro. Adesso si cerca un’altra sistemazione per il classe 2003, che vorrebbe restare in Europa: non è da escludere una permanenza a Milano, ma inevitabilmente rischia di avere pochissimo spazio in nerazzurro come accaduto nella scorsa stagione.

Calciomercato Inter, tentativo (fallito) per Ordonez e Jacquet

Un altro esubero in uscita da Appiano Gentile oltre a Palacios è certamente Taremi, fuori dal progetto dell’Inter dopo l’acquisto in attacco di Bonny e il ritorno alla casa madre del baby Pio Esposito.

Complicata la pista Sassuolo per l’iraniano e una possibile permanenza in Serie A, mentre a spingere nelle ultime ore è soprattutto l’Olympiakos che è balzato in vantaggio su PSV Eindhoven e Panathinaikos. L’Inter per 4-5 milioni libererebbe il giocatore e inoltre risparmierebbe quasi 6 milioni di euro sull’ingaggio lordo. Il club vicecampione d’Europa potrebbe quindi liberare ulteriori spazio a bilancio, anche se l’orientamento della dirigenza è quello di non intervenire ulteriormente in entrata, rinviando eventualmente l’acquisto di un nuovo difensore a gennaio.

L’Inter è a caccia di un’opportunità tecnica e al giusto prezzo per svecchiare la retroguardia, che finora non si è presentata sul tavolo di Marotta e Ausilio. I nerazzurri oltre al turco Akcicek – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – avevano sondato nelle ultime settimane anche Jacquet e Ordonez, valuti però 50 e 40 milioni rispettivamente da Rennes e Club Brugge. Per il momento si resta così, con la scelta condivisa anche dal tecnico Chivu.