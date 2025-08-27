Inter, un esubero ancora da piazzare e doppio colpo rinviato | CM.IT

Il club del presidente Marotta lavora specialmente sulle cessioni in quest’ultima parte del mercato: gli interventi in entrata tra difesa e attacco posticipati a gennaio

L’Inter si muove soprattutto in uscita in questa fase finale del mercato, con il colpo in difesa invece che potrebbe essere rinviato alla prossima sessione invernale. Lunedì il club nerazzurro ha ufficializzato la cessione di Asllani, accasatosi al Torino.

L’albanese si è trasferito in prestito oneroso con diritto di riscatto ai granata, che quasi certamente rileveranno a titolo definitivo tra un anno il giocatore versando quindi circa 12 milioni di euro nelle casse della società di Oaktree.

La stessa operazione, inoltre, l’Inter è sul punto di sottoscriverla con il Santos per Palacios, che nelle prossime ore partirà direzione Brasile per iniziare la sua nuova avventura. Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni per il giovane difensore argentino, che a Milano ha deluso le attese dopo l’arrivo in Italia la scorsa estate.

Calciomercato Inter, Berardi nell’operazione Taremi: la situazione col Sassuolo

L’Inter si libera così di un altro giocatore fuori dai piani di Chivu e i prossimi giorni in questo senso saranno decisivi anche per Taremi, esubero nel settore offensivo dei nerazzurri.

Il Ds Ausilio e Marotta stanno cercando una sistemazione per il centravanti iraniano, che ha un ingaggio lordo di oltre 5 milioni di euro a bilancio. PSV Eindhoven, Panathinaikos e Sassuolo hanno sondato l’ex Porto, in particolare il sodalizio emiliano nelle ultime ore come raccolto da Calciomercato.it.

Martedì c’è stato un colloquio tra Carnevali e Marotta a margine della finale della Supercoppa Italiana Primavera all’Arena Civica, con l’Ad neroverde che si è informato sulla fattibilità dell’operazione. Un possibile arrivo di Taremi al Sassuolo rimane ad oggi però molto complicato, sia per l’oneroso stipendio del giocatore che per la volontà dello stesso di ripartire da un club più ambizioso. Da scartare nei discorsi tra le due società un possibile inserimento nell’affare di Domenico Berardi, che ha da poco rinnovato il contratto fino al 2029. L’Inter inoltre, dopo aver mancato l’assalto a Lookman, ha deciso di non intervenire ulteriormente in attacco in questa sessione del mercato.

👀 #Inter – Il presidente #Marotta – presente all’Arena Civica per la finale di Supercoppa Primavera – a colloquio con #Carnevali: il #Sassuolo ha chiesto informazioni per #Taremi, ma un eventuale passaggio dell’iraniano nel club neroverde è molto complicato 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/KpolH3rpHw — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 26, 2025

Situazione simile in difesa, dove la dirigenza e Chivu puntano a trovare il profilo adatto anche in prospettiva: tutto potrebbe essere così rimandato alla finestra invernale anche per il reparto arretrato.