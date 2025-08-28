Champions League, sorteggio da brividi per Inter e Juve. Occhio a Napoli e Atalanta

Le urne di Montecarlo svelano le otto avversarie delle squadre di Chivu, Tudor, Conte e Juric. Prima giornata a metà settembre, ultima a fine gennaio

È il grande giorno dei sorteggi della fase a girone unico della Champions League. Rispetto alla passata stagione in cui ce n’erano cinque, questa volta l’Italia schiera quattro squadre che hanno ambizioni diverse, ma puntano tutte ad approdare alla fase ad eliminazione diretta. Dall’Inter che sarà testa di serie, alla Juventus e all’Atalanta che invece faranno parte della seconda fascia, fino al Napoli che invece è stata inserita nella urna 3.

Tra ieri e martedì si sono giocati i match di ritorno dei playoff. Le ultime sette squadre a strappare il pass per la partecipazione alla più importante competizione Uefa per club sono state il Benfica e il Club Brugge (fascia 2), il Bodo Glimt (3), il Copenaghen, il Qarabag, il Kairat Almaty e il Pafos (4).

Oggi alle ore 18 si conosceranno le otto avversarie di ciascuna formazione, mentre più avanti sarà reso noto il calendario completo con i match in casa e in trasferta. Prima giornata spalmata su tre giorni tra il 16 e il 18 settembre, ultima in campo tutti insieme il 28 gennaio.

Simulazione sorteggi Champions: Inter con Bayern e City, Psg e Real per la Juve

La scorsa settimana su Calciomercato.it vi abbiamo proposto la guida ai sorteggi di Champions League con tutte le regole da seguire. Oggi, come è ormai consuetudine, vi mostriamo invece la simulazione dei possibili accoppiamenti che riguardano i quattro club di Serie A fatte con l’algoritmo della nostra redazione.

Chivu il più sfortunato: oltre alle teste di serie Bayern Monaco e Manchester City, altre due big come Atletico Madrid e Bayer Leverkusen (accoppiata pure alla Juve). Discorso simile per Tudor, che dovrebbe vedersela con il Paris Saint-Germain campione in carica e il Real Madrid. Malino anche Juric, che oltre a Guardiola e Simeone, avrebbe il problema Newcastle, mina vagante della quarta fascia. Sorriderebbe invece Conte: Chelsea e Liverpool uniche avversarie davvero top.

AVVERSARIE INTER: Bayern Monaco, Manchester City, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Psv Eindhoven, Slavia Praga, Copenaghen, Qarabag.

AVVERSARIE JUVENTUS: Psg, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Benfica, Ajax, Sporting CP, Kairat Almaty, Qarabag.

AVVERSARIE ATALANTA: Borussia Dortmund, Manchester City, Eintracht Francoforte, Atletico Madrid, Slavia Praga, Olympiacos, Galatasaray, Newcastle.

AVVERSARIE NAPOLI: Chelsea, Liverpool, Eintracht Francoforte, Club Brugge, Olympiacos, Sporting CP, Union St. Gilloise, Pafos.