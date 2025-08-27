Vlahovic alla rivale della Juve, ma niente Milan | Signorelli: “I club stanno già parlando”

Le ultimissime sul futuro del bomber serbo, fuori dai piani dei bianconeri

Novità clamorose sul futuro di Dusan Vlahovic. Il gol del definitivo 2-0 al Parma non ha cambiato i piani della Juve, che prevedono per l’appunto la cessione del serbo entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato. Solo così il club bianconero non lo perderebbe a zero a giugno 2026 liberandosi subito del suo ingaggio di 12 milioni di euro (ora qualcosa in meno) netti.

Lo Sporting non libera Harder, si riaccende Vlahovic-Milan

Vlahovic è da tempo nel mirino di Tare, dunque del Milan, e in queste ore il suo nome è stato accostato nuovamente ai rossoneri considerato che non si sta sbloccando Harder. Ma per il classe 2000 di Belgrado c’è un’altra pista concreta in Serie A. Per il giornalista Paolo Signorelli, è la Roma l’altra big italiana che vorrebbe mettere le mani sul cartellino dell’ex Fiorentina.

#Harder–#Milan, la situazione non è cambiata: manca il sostituto allo #Sporting, resta la distanza col #Panathinaikos per #Ioannidis e non danno il via libera al danese @calciomercatoit https://t.co/XhOpxtNCAV — Alessio Lento (@alessio_lento) August 27, 2025

Vlahovic, spunta la Roma: “Lo vuole Gasperini”

“Vlahovic è un profilo che piace tantissimo alla Roma, Gasperini lo vorrebbe perché con il suo gioco potrebbe fare molti gol – ha rivelato Signorelli a Calciomercato.it – Ovviamente va convinto il giocatore e va prima ceduto Dovbyk, ma la Roma è molto interessata e i due club si stanno già parlando. Chiaramente Vlahovic dovrebbe ridursi l’ingaggio di un bel po’: non c’è alcun accordo con l’ex viola. Ripeto, mancano ancora due cose fondamentali per vedere Vlahovic in giallorosso: la cessione di Dovbyk e l’accordo tra la Roma e il bomber serbo“.

Il Milan resta osu Vlahovic, ma per Signorelli la pista che conduce al numero 9 bianconero è piuttosto complicata: “Non è un segreto che a Tare e Allegri piaccia molto Vlahovic, e quindi potrebbe riaprirsi anche quella pista, anche se difficile“.