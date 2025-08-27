Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Vlahovic alla rivale della Juve, ma niente Milan | Signorelli: “I club stanno già parlando”

Foto dell'autore

Le ultimissime sul futuro del bomber serbo, fuori dai piani dei bianconeri

Novità clamorose sul futuro di Dusan Vlahovic. Il gol del definitivo 2-0 al Parma non ha cambiato i piani della Juve, che prevedono per l’appunto la cessione del serbo entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato. Solo così il club bianconero non lo perderebbe a zero a giugno 2026 liberandosi subito del suo ingaggio di 12 milioni di euro (ora qualcosa in meno) netti.

Vlahovic durante una partita della Juve
Vlahovic alla rivale della Juve, ma niente Milan: “I club stanno già parlando” (LaPresse) – Calciomercato.it

Lo Sporting non libera Harder, si riaccende Vlahovic-Milan

Vlahovic è da tempo nel mirino di Tare, dunque del Milan, e in queste ore il suo nome è stato accostato nuovamente ai rossoneri considerato che non si sta sbloccando Harder. Ma per il classe 2000 di Belgrado c’è un’altra pista concreta in Serie A. Per il giornalista Paolo Signorelli, è la Roma l’altra big italiana che vorrebbe mettere le mani sul cartellino dell’ex Fiorentina.

Vlahovic, spunta la Roma: “Lo vuole Gasperini”

Vlahovic è un profilo che piace tantissimo alla Roma, Gasperini lo vorrebbe perché con il suo gioco potrebbe fare molti gol – ha rivelato Signorelli a Calciomercato.it – Ovviamente va convinto il giocatore e va prima ceduto Dovbyk, ma la Roma è molto interessata e i due club si stanno già parlando. Chiaramente Vlahovic dovrebbe ridursi l’ingaggio di un bel po’: non c’è alcun accordo con l’ex viola. Ripeto, mancano ancora due cose fondamentali per vedere Vlahovic in giallorosso: la cessione di Dovbyk e l’accordo tra la Roma e il bomber serbo“.

Vlahovic dopo un gol con la Juve
Vlahovic, spunta la Roma: “Lo vuole Gasperini” (LaPresse) – Calciomercato.it

Il Milan resta osu Vlahovic, ma per Signorelli la pista che conduce al numero 9 bianconero è piuttosto complicata: “Non è un segreto che a Tare e Allegri piaccia molto Vlahovic, e quindi potrebbe riaprirsi anche quella pista, anche se difficile“.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie