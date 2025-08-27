Napoli, non solo Hojlund: due acquisti subito dallo United

Il Napoli guarda con interesse in casa Manchester United per Rasmus Hojlund e non solo. In arrivo anche un altro grande acquisto direttamente dai Red Devils e può essere un altro profilo capace di fare la differenza in Italia.

L’asse che si è venuto a creare tra quest’anno e la scorsa estate tra il Napoli ed il Manchester United è a dir poco forte. Oltre che proficuo per gli azzurri, che solo 365 giorni fa hanno definito l’arrivo dai Red Devils dell’uomo decisivo per la vittoria dello Scudetto, vale a dire Scott McTominay, ed ora stanno lavorando per prendere Rasmus Hojlund. L’uomo che avrà, insieme a Lucca, il compito di non far sentire la mancanza di Romelu Lukaku dopo il suo terribile infortunio. Le parti si stanno avvicinando sempre di più e già domani si può definire questa operazione.

Si tratta di un calciatore che ha già dimostrato in Serie A di poter fare la differenza con la maglia dell’Atalanta e pare abbia accettato con entusiasmo la destinazione partenopea. Soprattutto per la formula dell’affare, visto che il Napoli ha aperto ad un obbligo di riscatto a condizioni relativamente semplici da raggiungere. In tal senso, però, a quanto pare gli azzurri stanno lavorando anche ad un altro innesto praticamente immediato dal Manchester United ed anche in questo caso si tratta di un calciatore che sa fare la differenza.

Napoli, doppio innesto immediato dallo United: le ultime notizie

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno capace, però, di scaldare in maniera immediata i cuori dei tifosi azzurri. Stando a quanto raccontato dal Daily Mail, infatti, il Napoli si sta muovendo in maniera concreta e forte con il Manchester United sicuramente per Rasmus Hojlund, ma anche per Kobbie Mainoo, del quale si parlerà nell’ambito dei colloqui con i Red Devils per definire l’approdo all’ombra del Vesuvio dello stesso bomber danese. Si tratterebbe di un innesto di altissimo profilo in mediana e che di sicuro farebbe molto, molto felice Antonio Conte.

Classe 2005, è un autentico gioiello del settore giovanile del Manchester United ed allo stato attuale delle cose pesa la presenza di Ruben Amorim in panchina. Il portoghese, infatti, non sembra vederlo e per questo può seriamente andare via. Come spiegato in Inghilterra, il Napoli è in vantaggio anche sulla Roma per Mainoo dal momento che garantirebbe al calciatore la possibilità di misurarsi con la UEFA Champions League. In questa ultima settimana a dir poco frenetica per gli azzurri, va sempre tenuta sotto osservazione la questione lista per il Napoli.