Milan, Rabiot in stand by: Tare sblocca lo scambio

Un intreccio a centrocampo per chiudere il nuovo affare. Spunta il nuovo scambio del ds Tare: la pedina per sbloccare subito l’innesto

Saranno ore decisive per chiudere subito i prossimi affari in casa Milan. Ecco la soluzione del nuovo ds Tare in vista dell’innesto proveniente dalla Francia: Rabiot ancora non si sblocca, ecco la soluzione immediata.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni in casa Milan per nuovi innesti di qualità. Spunta l’intreccio a sorpresa dalla Francia per convincere così Adrien Rabiot. L’affare per il centrocampista francese ancora non si sblocca: ormai ci siamo per la nuova idea per lo scambio a sorpresa. Ore frenetiche di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: Allegri ha subito richiesto nuovi acquisti per rinforzare ulteriormente la rosa rossonera dopo la sconfitta casalinga. C’è tempo di rimediare per incrementare il tasso tecnico della formazione del Milan per vivere intensamente la stagione appena iniziata.

Calciomercato Milan, nuova occasione in Serie A: lo scambio di Tare

Una nuova occasione di mercato per competere con le altre big italiane dopo un’annata da dimenticare. La scelta di Allegri è stata decisiva proprio in tal senso, ma servono alcuni giocatori funzionali alla sua idea di calcio. Ecco l’intreccio con Rabiot con la nuova pedina di scambio.

Adrien Rabiot è il primo obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo. Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il ds Tare starebbe pensando ad inserire nella trattativa il centrocampista Ismael Bennacer. Il giocatore rossonero è ormai ai margini del progetto di Max Allegri e già conosce l’ambiente del Marsiglia. Una nuova svolta decisiva in vista della prossima stagione: la valutazione di Rabiot si aggira intorno ai 15 milioni, ma l’inserimento dell’algerino potrebbe cambiare tutto.

Il centrocampista francese resta uno dei preferiti di Allegri per tornare a lavorare insieme. Dopo la lite con Rowe al Marsiglia, è tutto pronto per la sua cessione nelle prossime ore. Il ds Tare proverà così ad abbassare le pretese del top club francese per ingaggiarlo subito: la nuova idea di calciomercato per puntare di nuovo allo Scudetto.

L’obiettivo principale del Milan è quello di tornare protagonisti in Champions League. Ecco l’alternativa numero uno per sbloccare subito l’affare per Rabiot: tutto può cambiare nei prossimi giorni per la nuova soluzione immediata in casa rossonera. Tare proverà ad inserire fino alla fine la carta Bennacer per regalare un nuovo top player ad Allegri dopo Modric.

