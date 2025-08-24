Atalanta
Milan, svolta nel futuro di Rabiot: via libera del Marsiglia

Il futuro di Adrien Rabiot al Marsiglia si deciderà nelle prossime ore dopo lo spiacevole episodio che l’ha visto protagonista.

Della lite con Rowe hanno parlato tutti, anche lo stesso De Zerbi, che non ha lasciato niente al caso, arrivando addirittura ad attaccare anche la mamma del centrocampista francese per delle ultime, discutibili, dichiarazioni. Di restare fuori rosa per tutta la stagione, comunque, Adrien Rabiot non ne ha alcuna intenzione, motivo per il quale si sarebbe mosso e comportato di conseguenza, ottenendo quello che alla fine voleva. Proprio in queste ore si è infatti registrata una svolta importante in merito al futuro del centrocampista francese, che presto capirà dove finirà a giocare in questa stagione.

Svolta nel futuro di Rabiot

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Adrien Rabiot, finito al centro di un vero e proprio scandalo per via della pesante lite che ha avuto oramai poco più di una settimana fa con il compagno Rowe, oggi al Bologna. Il Marsiglia con questi due calciatori è stato super fiscali, mettendoli immediatamente fuori rosa.

Un comportamento del genere non è stato tollerato né dall’area sportiva né tanto meno da quella societaria, arrivata addirittura a mettere sul mercato due dei pilastri del ritorno in Champions dell’OM. Se da un lato Rowe è stato già piazzato, dall’altro Rabiot è ancora fermo a Marsiglia, anche se proprio nelle scorse ore si sarebbe registrato una svolta importante in merito al futuro del francese.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Téléfoot, infatti, l’ex Juventus avrebbe fatto un mea culpa chiedendo scusa non solo ai compagni di squadra ma anche allo stesso Roberto De Zerbi, che nella conferenza stampa di ieri si è mostrato incline alla possibilità di perdonare Rabiot e (ri)accoglierlo in rosa, anche perché di un calciatore come lui il Marsiglia può averne bisogno.

Milan: c’è l’ok del Marsiglia per Rabiot

Con le scuse a compagni e allenatore Adrien Rabiot ha mostrato tutta la sua voglia di restare a Marsiglia e riconquistare la fiducia e il rispetto del club che l’hanno scorso l’ha accolto a braccia aperte.

Nel frattempo la pista che porterebbe il francese al Milan non è da accantonare a priori, anche perché in caso di uscita di Yunus Musah il club rossonero potrebbe fare a Max Allegri un grande regalo di fine mercato. La sensazione, però, è che presto Roberto De Zerbi parlerà con la propria dirigenza per cercare di rivedere la posizione di Rabiot, così da provare a trattenerlo ripartendo da zero, proprio come un anno fa. Staremo a vedere.

