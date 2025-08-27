L’Inter piazza l’ultimo colpo di calciomercato: “Ecco chi prenderà”

Tra campo e mercato, si prospettano giornate bollenti in casa nerazzurra per completare l’organico. Le ultimissime

Grazie ad una prestazione importante sotto tutti i punti di vista, l’Inter è riuscita ad archiviare la pratica Torino in meno di un tempo, calando un pokerissimo che ha certificato in maniera evidente lo strapotere tecnico-tattico della compagine di Chivu. La sfida al Napoli è solo all’inizio con i nerazzurri che proveranno a sfruttare gli ultimi giorni di mercato per puntellare quei reparti sotto la lente di ingrandimento della dirigenza meneghina.

A prescindere dalla questione cessioni – un tema tutt’altro che banale grazie al quale i vice Campioni d’Europa sperano di ritagliarsi spazi più o meno evidenti – il focus in entrata dell’Inter è rivolto soprattutto in difesa. Capitalizzando quelle occasioni che potrebbero presentarsi nelle prossime ore, Marotta e Ausilio possono far leva su un budget da circa 40 milioni per puntare un difensore top.

Difficilmente, però, verranno spesi tutti quei soldi; più verosimile, piuttosto, immaginare un esborso dai 25 ai 30 milioni di euro. Grossomodo la stessa cifra con la quale il Porto è in procinto di chiudere l’operazione Kiwior, ormai ad un passo dal vestire la maglia dei Dragoes sebbene sia stato accostato in tempi e in modi diversi ai club italiani.

Calciomercato Inter, nuovo colpo in difesa: svelato l’identikit

Proprio Eugenio Ascari, procuratore, agente ed intermediario di mercato di lunga data, nel corso di un’intervista rilasciata a News.SuperScommesse.it ha detto che “il colpo a sorpresa delle ultime ore di calciomercato me lo aspetto dall’Inter: prenderà un difensore centrale giovane e di prospettiva o una vecchia conoscenza della Serie A”. Rilanciata la candidatura di un profilo ‘alla Kiwior‘ per l’Inter.

Il cambio di passo sui nuovi acquisti sotto la nuova gestione Oaktree è ormai evidente. Piuttosto che puntare su calciatori a parametro zero o comunque d’esperienza e low cost, il nuovo corso preferisce puntare su giocatori impattanti nell’immediato ma soprattutto futuribili. Uno sguardo al presente ma un’occhiata rivolta anche al futuro.

Un doppio binario che, però, non potrà essere seguito per l’ex difensore dello Spezia, ormai ad un passo dal vestire la maglia del Porto. Come detto, l’interessamento dei club italiani non ha mai portato all’accelerata decisiva. Da qui lo sprint impresso dai lusitani che, dopo aver trovato l’accordo con il ragazzo, hanno di fatto raggiunto l’intesa di massima anche con l’Arsenal. Di fatto, già nella giornata di domani il difensore è atteso in Portogallo per sottoporsi alle visite mediche di rito, secondo quanto riferito da A Bola.

Ritornando all’Inter, staremo a vedere, insomma, se l’identikit tracciato in precedenza per il nuovo centrale della difesa di Chivu possa portare a sbocchi concreti nelle prossime ore alle quali i nerazzurri si approcciano con la convinzione di aver già fatto cose importanti sul mercato.