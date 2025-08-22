Scelto il colpo finale dell’Inter dopo Diouf: “Cifra molto alta”

Le ultime di mercato sui nerazzurri nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO

Il mercato Inter non si è certo chiuso con Andy Diouf. Preso il centrocampista, ora i nerazzurri proveranno a regalare a Chivu un difensore. Di questo abbiamo parlato con il nostro direttore Eleonora Trotta nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it.

L’operazione Diouf è stata chiusa nel pomeriggio di ieri: al Lens 20 milioni di euro più 5 di bonus. Il francese classe 2003 ha le caratteristiche richieste dal tecnico rumeno, che potrebbe averlo a disposizione – almeno per la panchina – già lunedì sera col Torino nella prima giornata di Serie A.

Diouf a Milano per visite e firma

Stamane Diouf è sbarcato a Milano per le rituali visite mediche prima della firma sul contratto fino a giugno 2030.

✈️ #Inter – L’arrivo a Linate di Andy #Diouf: il nuovo centrocampista nerazzurro adesso si sottoporrà alle visite mediche, prima della firma sul contratto fino al 2030. Al Lens 20 milioni più bonus 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/3ePjA6QsY5 — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 22, 2025

Chivu, ora un difensore: “Inter può spendere una cifra alta”

Da Diouf al difensore, cessione o meno di Pavard: l’Inter vuole prendere un nuovo tassello per il reparto arretrato, anche perché la partenza di Zalewski ha messo in crisi il gioco delle coppie che tanto piaceva a Simone Inzaghi. Il prescelto potrebbe essere un mancino, da piazzare come alternativa a Bastoni, con il riavanzamento di Carlos Augusto alle spalle di Dimarco.

Nella puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, il nostro direttore Eleonora Trotta si è sbilanciato sul tema difensore. Stando alle sue informazioni, “l’Inter dopo Diouf punta un difensore top”. Non solo, “può spendere una cifra alta”. Infatti, il budget dei nerazzurri è sui 40 milioni di euro, con l’Inter che potrebbe spendere sui 25/30 sulla falsariga di tutti gli altri acquisti messi a segno questa estate.

Inter, da Luis Henrique a Diouf: la linea è quella dettata da Oaktree

Da Luis Henrique a Bonny fino proprio a Diouf, tutti calciatori giovani e rivendibili pagati intorno ai 25 milioni di euro. È la nuova lineaettata dal fondo Oaktree e che i dirigenti stanno seguendo alla lettera, al di là della ‘sbandata’ per Lookman.