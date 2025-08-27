Juventus, cambio obiettivo in attacco: “Tudor vuole Lookman”

Comolli non ha ancora chiuso per Kolo Muani: la tentazione che porta all’atalantino chiama direttamente in causa il tecnico bianconero

Messi in cascina i primi tre punti della stagione grazie alla vittoria contro il Parma, la Juventus è chiamata a puntellare un organico che presenta ancora diverse lacune in alcuni settori nevralgici del campo. Sia in entrata che in uscita si prospettano giornate molto intense per Comolli, alla ricerca degli incastri vincenti con cui sbloccare una serie di operazioni.

Un ruolo determinante, come noto, sarà ricoperto dalla manovre in attacco. Il futuro di Vlahovic resta un rebus ancora tutto da sciogliere; sondato dal Newcastle, l’attaccante serbo è una delle richieste cerchiate in rosso da Massimiliano Allegri per il suo Milan. L’orientamento della Juve è comunque quello di provare a chiudere il colpo offensivo indipendentemente dal futuro del suo numero 9, benché il contratto da 12 milioni annui del serbo non possa non imporre serie riflessioni.

Tuttavia, il muro eretto dal Psg per Kolo Muani al momento non si è sgretolato, anzi. I neo Campioni d’Europa non hanno alcuna intenzione di fare sconti e non stanno aprendo alle condizioni messe sul tavolo dalla ‘Vecchia Signora’ che, in un puzzle che si prospetta impazzito, sta cominciando a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni alternative.

Calciomercato Juventus, la rivelazione: “L’idea di Tudor sarebbe proprio Lookman”

Benché l’ex Eintracht continui ad essere l’obiettivo più vicino della Juventus – al netto delle difficoltà di un’operazione non ancora in dirittura d’arrivo – occhio alle nuove mosse dei bianconeri. Che siano depistaggio o preludio di qualcosa di molto più concreto sarà solo il tempo a svelarlo. Secondo quanto riferito da Massimo Zampini nel corso della diretta Twitch di Juventibus, infatti, Tudor sarebbe stregato da uno dei calciatori dell’estate: Ademola Lookman.

Sarebbe proprio l’atalantino, secondo Zampini, l’idea principale del tecnico della Juventus. Di seguito le sue parole: “Mi risulta che la Juve voglia fare comunque una punta però al momento non crede più tantissimo al discorso Kolo Muani perché il Psg non scende al di sotto dei 65-70 milioni. Se mi chiedeste oggi, per quel poco che mi risulta, la Juve oggi dice: ‘Ragazzi mancano pochi giorni, il Psg non scende e pensiamo ad altre punte'”.

Zampini ha quindi chiosato: “Allora si ritorna ad Openda, Jackson. Lookman mi sa che lo vorrebbe Tudor: l’idea dell’allenatore bianconero sarebbe proprio Lookman“. Ricordiamo che solo qualche settimana fa i bergamaschi hanno rispedito al mittente una proposta da 42 milioni di euro più tre di bonus dall’Inter, mai ritoccata al rialzo dai meneghini.

Nel frattempo, l’attaccante è tornato a Zingonia ma svolgerà lavoro personalizzato fino ai primi di settembre. Le avances dei club di Premier a cui è stato accostato in tempi e in modi diversi non hanno portato a definire trattative concrete. Che la Juve possa clamorosamente ritagliarsi importanti spazi di manovra? Ai posteri l’ardua sentenza.