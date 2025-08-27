Juve, nome nuovo per la difesa: 15 milioni per il brasiliano

La Juve continua nel suo tentativo di rinforzarsi e la difesa è un altro reparto sul quale la dirigenza tiene alta la concentrazione. In tal senso, emerge adesso un nome nuovo per la linea di difesa che arriva dal Brasile e che costa 15 milioni di euro.

Per i bianconeri il dossier più caldo è sicuramente quello che risponde al nome di Randal Kolo Muani, ma non è di certo l’unico ad essere aperto ed attuale. Se a centrocampo si può pensare di restare così come si è adesso, servono almeno altri due innesti. Un laterale di centrocampo, visto che Joao Mario non sembra entusiasmare, per usare un eufemismo. Ed un difensore centrale, ancor di più se per davvero si intende insistere con una linea di difesa a tre.

I tempi, però, come è fin troppo evidente, stringono in maniera fisiologica e bisogna iniziare ad alzare il livello dell’attenzione per cogliere le opportunità che arrivano. Da questo punto di vista, per la Juve emerge una nuova pista per la linea di difesa a tre che può essere davvero la soluzione perfetta. Il nome nuovo arriva direttamente dal Brasile ed ha un costo pari a 15 milioni di euro. Si tratta di un profilo che ha tutto ciò che serve alla Juventus e, per questo motivo, può tornare ad essere di attualità. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Juve, occhi in Premier per il centrale: costa 15 milioni di euro

Ha temporeggiato fin troppo la dirigenza bianconera in questo mercato ed ora è tempo di agire. In tal senso, emerge un nome per la difesa che può essere il perfetto colpo last minute. Stando a quanto raccontato da Blasting News, la Juve ha messo nel mirino per puntellare la linea di difesa il nome di Morato, brasiliano di proprietà del Nottingham Forrest. E che può diventare una ghiotta chance da cogliere al volo per qualità ed anche per caratteristiche.

Pur avendo giocato non poco nella scorsa stagione, in Premier League Morato è chiuso da una concorrenza importante, visto che il Nottingham può vantare difensori di primo piano come Nikola Milenkovic, vecchia conoscenza del nostro calcio e della Fiorentina in particolare, Murillo e Boly, oltre ad aver preso Jair Cunha su cui punta molto.

Per questo Morato potrebbe essere sacrificato per una cifra anche al di sotto dei 15 milioni di euro nel caso in cui la dirigenza dovesse decidere di lasciarlo andare in questi ultimi giorni. Si attendono sviluppi, ma è una pista da tenere in considerazione per i prossimi giorni. Per la Juve, attenzione alla cessione di Vlahovic alla Roma.