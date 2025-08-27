Atalanta
Intreccio Hojlund-Kolo Muani: il Napoli beffa la Juventus

Più passano le ore e più le possibilità di vedere Randal Kolo Muani con la maglietta della Juventus rasentano allo zero.

In questi ultimi giorni di calciomercato la Vecchia Signora continuerà a lavorare per cercare di trovare una quadra con il Paris Saint Germain, ma l’interferenza del Napoli potrebbe giocare uno scherzo bruttissimo alla società bianconera. A quanto pare il futuro di Rasmus Hojlund sarebbe strettamente legato a quello di Randal Kolo Muani, e questo potrebbe rendere ancora più in salita la strada che porta la Juventus all’attaccante francese, da mesi oramai il prescelto per fare coppia con Jonathan David.

Intreccio Hojlund-Kolo Muani: scherzetto alla Juventus

La Juventus rischia seriamente di restare con un pugno di mosche in mano se lo scenario di cui si sta parlando in queste ore dovesse realizzarsi. Con Dusan Vlahovic al Milan la Vecchia Signora libererebbe il posto in rosa a Randal Kolo Muani, il cui futuro non sembrerebbe (più) in bianconero però.

Da due mesi a questa parte Daniel Comolli è al lavoro con il Paris Saint Germain per cerare di trovare una quadra per il ritorno in Serie A dell’attaccante francese, ma i discorsi avrebbero subito un ulteriore rallentamento per colpa del Napoli e di Rasmus Hojlund. Il futuro del centravanti danese è strettamente legato a quello di Randal Kolo Muani, finito al centro di un discorso che non credeva potesse effettivamente competergli.

Scrivono infatti i colleghi di fichajes che il Manchester United non autorizzerà l’uscita di Hojliund in direzione Napoli fino a quando non avrà trovato il sostituto del danese, che per ironia della sorte potrebbe a sorpresa essere proprio Randal Kolo Muani. Al momento i Red Devils non avrebbero ancora allacciato i rapporto con il PSG, ma la sensazione è che potrebbe succedere presto considerata l’urgenza di Conte di avere il prima possibile a disposizione l’ex Atalanta.

Sfuma Kolo Muani per la Juventus?

Qualora dovesse concretizzarsi l’interesse del Manchester United la pista che (ri)porterebbe Kolo Muani alla Juventus si complicherebbe ulteriormente. Dalle parti della Continassa sono però tranquilli, anche perché c’è un Vlahovic da piazzare che potrebbe sbloccare una volta e per tutte questo discorso.

Se prima si voleva andare cauti per evitare di svendere il calciatore, adesso la Juventus ha una certa urgenza di piazzare il serbo, il cui nome torna fortemente in auge dalle parti di Casa Milan. E chissà che già nel corso di questa serata le parti non possano raggiungere un accordo di massima per il trasferimento dell’ex Fiorentina, così da guadagnarci tutti: Max Allegri un 9 vero per il suo Milan, mentre la Vecchia Signora i soldi necessari (20 milioni e poco più) per affondare il colpo decisivo su Randal Kolo Muani. Staremo a vedere.

