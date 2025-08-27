Inter, Marotta vola in Germania: l’italo-tedesco per Chivu

L’Inter non vede l’ora di chiudere subito per il nuovo affare in difesa. Ecco la soluzione immediata proveniente dalla Bundesliga: la svolta per l’affare

Una nuova svolta decisiva in vista della prossima stagione per rinforzare il reparto arretrato di Cristian Chivu. Cinque gol siglati all’esordio contro il Torino a San Siro, ma urgono rinforzi per competere sempre di più tra Serie A e Champions League. Una soluzione immediata in ottica futura, spunta l’italo-tedesco per la difesa nerazzurra.

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione. Un intreccio di calciomercato suggestivo per ambire a grandi palcoscenici: l’italo-tedesco non vede l’ora di sbarcare in Serie A dopo gli anni di crescita esponenziale in Bundesliga. Saranno ore calde per conoscere così il nuovo difensore in casa Inter: tutto può cambiare nei prossimi giorni per ringiovanire la retroguardia a disposizione di Chivu.

Calciomercato Inter, spunta il nuovo centrale: arriva dalla Bundesliga

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter è molto interessata al difensore centrale italo-tedesco, Fabio Chiarodia, attualmente in forza al Borussia Monchengladbach. Un nuovo rinforzo di caratura internazionale nonostante la sua giovane età: classe 2005 e Nazionale U20 azzurro, ora è pronto a sbarcare in Serie A per una nuova avventura suggestiva.

L’Inter sarà molto attiva negli ultimi giorni di calciomercato come le altre big italiane. Napoli e Milan proveranno a chiudere per altri colpi a sorpresa: la dirigenza nerazzurra non si tirerà indietro per l’affare a sorpresa in difesa. Chiarodia è cresciuto calcisticamente in Germania, ma è stato protagonista nelle giovanili italiani. Il suo obiettivo è quello di diventare protagonista anche in Serie A: la soluzione Inter potrebbe essere la soluzione negli ultimi giorni di agosto.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici. Il presidente Marotta è pronto a ringiovanire la retroguardia nerazzurra con un innesto giovane, ma pronto già per il presente. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro: può esserci la svolta già nelle prossime ore di calciomercato.

Saranno ore intense per la chiusura definitiva del nuovo affare: un nuovo rinforzo per la difesa nerazzurra per tornare così a vincere lo Scudetto. Un ricambio utile già pronto per il presente immediato: un’occasione di caratura internazionale per anticipare la folta concorrenza in vista del futuro.