Hojlund vicinissimo al Napoli: gli ultimi 5 trasferimenti dal Manchester United alla Serie A

Il centravanti danese sta per affrontare una nuova esperienza, questa volta con la maglia partenopea: ripercorri gli ultimi 5 arrivi dai Red Devils al campionato italiano

Questione di ore e Rasmus Hojlund diventerà un nuovo giocatore del Napoli. L’attaccante danese è stato scelto come sostituto di Romelu Lukaku, infortunato nel corso dell’amichevole contro l’Olympiacos ormai circa 2 settimane fa. Il belga sarà fuori per almeno 4 mesi, rivedendo il campo solamente tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026.

L’intero girone d’andata, dunque, sarà caricato sulle spalle di Lorenzo Lucca e, appunto, di Hojlund, pronto a tornare in Italia. Dopo l’esperienza all’Atalanta, il classe 2002 è intenzionato a diventare il centravanti di riferimento di Antonio Conte e della squadra campione d’Italia.

Con questo trasferimento ormai imminente, abbiamo deciso di dedicare un focus agli ultimi 5 calciatori che sono passati dal Manchester United alla Serie A. Si tratta di giocatori arrivati direttamente dal club e non svincolati, dunque De Gea non farà parte di questo elenco. Saranno, invece, presi in considerazione anche i prestiti e l’elenco seguirà un ordine cronologico dal più recente al più vecchio.

Scott McTominay: l’MVP dell’ultima Serie A

Ovviamente il primo dell’elenco è il giocatore che per ultimo si è trasferito dai Red Devils al campionato italiano. Scott McTominay è senza dubbio il giocatore con il rendimento migliore dei 5 che vedremo in questo elenco e il suo impatto sulla Serie A è stato devastante.

Sono state 36 le partite giocate lo scorso anno, con 13 gol e 6 assist all’attivo. Vinto il premio di MVP della stagione e uno Scudetto che a Napoli fa sempre storia. In questo campionato è ripartito da dove aveva finito: con l’ennesima rete segnata. Prima gara e prima marcatura, con tanto di traversa per non farsi mancare nulla. Un colpo da 30 milioni che oggi appaiono irrisori rispetto al suo rendimento mostruoso.

Rafael Varane: lo strano caso al Como

Sempre durante l’estate scorsa, un altro giocatore decise di trasferirsi in Italia e stiamo parlando dell’ex Campione del Mondo e 4 volte vincitore della Champions League, Rafael Varane. Il centrale passò al Como in prestito, ma ebbe il tempo di disputare appena 23 minuti in Coppa Italia. Un assaggio e basta.

Un infortunio al ginocchio gli ha impedito di prendere parte alle successive partite di Serie A e il 25 settembre di un anno fa ha scelto la via del ritiro. Uno strano caso, che ha lasciato tutti sorpresi. Varane era pronto a chiudere la sua carriera in Italia, ma sicuramente con ben altre aspettative rispetto a un addio anticipato dal campo.

Nemanja Matic: l’avventura nella Roma di Mou

Estate 2022, con José Mourinho in panchina la Roma decide di puntare su Nemanja Matic per rinforzare il centrocampo e dare esperienza alla rosa. Il serbo arriva a titolo gratuito in giallorosso e, pur restando un solo anno, toccherà quota 50 presenze complessive. Diventa così un fedelissimo dello Special One, che non ci rinuncia praticamente mai.

Sono 2 i gol e 3 gli assist all’attivo, con un’Europa League sfiorata e persa solamente in finale. Per rendimento si tratta, senza dubbio, del secondo miglior trasferimento dal Manchester United alla Serie A di questo elenco. Dopo un trasferimento al Rennes e poi al Lione, in questi giorni ha firmato un po’ a sorpresa con il Sassuolo, pronto a una seconda esperienza in Italia.

Paul Pogba: lo sfortunato ritorno alla Juve

Stessa campagna acquisti estiva, esito ben diverso. Dal Manchester United, torna alla Juventus un certo Paul Pogba. Rispetto alla sua prima esperienza, però, il destino ha scritto pagine ben diverse. Una serie di infortuni costanti, impediscono al francese di scendere regolarmente in campo. Appena 10 presenze e un assist in Europa League, un bottino veramente misero.

Il centrocampista riesce a disputare altre 2 gare nell’annata successiva, prima della squalifica per doping. Una mazzata tremenda per l’ex Campione del Mondo, che viene svincolato ufficialmente dalla Juventus nel dicembre del 2024. Solamente a luglio scorso, a squalifica scontata, torna a firmare un contratto con il Monaco, per una delle sue ultime esperienze in carriera.

Axel Tuanzebe: un prestito mal riuscito

L’ultimo nome di questo elenco, risale al gennaio del 2022. Un paio di anni prima di McTominay, il Manchester United non aveva consegnato nelle mani del Napoli un calciatore proprio dello stesso livello, anzi. Massimo rispetto per Axel Tuanzebe, ma è chiaro che il difensore arrivato in prestito per 1 milione in quel mercato invernale, non ha avuto affatto lo stesso rendimento.

Appena 10 minuti contro la Sampdoria e 120 contro la Fiorentina in una brutta eliminazione che gli azzurri subirono in Coppa Italia. Da quel momento lo frenò una lombalgia, prima di finire definitivamente in panchina senza più vedere il campo. Dopo un passaggio allo Stoke City è rimasto svincolato, per poi firmare con l’Ipswich Town nel 2023 e con il Burnley a luglio scorso.