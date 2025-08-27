Anche meglio dell’Inter, Lookman ha trovato una nuova squadra

Il futuro di Ademola Lookman rimane un caso aperto: spunta un’ipotesi pazzesca nelle ultime ore di mercato, le ultime

Quella legata ad Ademola Lookman è sicuramente la più intrigante delle telenovele estive di calciomercato. L’attaccante dell’Atalanta è stato a meno di un passo dal vestire la maglia dell’Inter: una trattativa, oggi, chiusa definitivamente e messa nel cassetto dei ricordi.

Dopo settimane di contatti costanti ed un accordo in tasca trovato quasi subito con i rappresentanti dell’attaccante nigeriano, l’Inter ha dovuto capitolare davanti al muro alzato dalla dirigenza bergamasca. 42 milioni di euro più 3 di bonus l’offerta partita dagli uffici di Viale della Liberazione: non meno di 50 la richiesta della ‘Dea’. Una distanza non poi così enorme ma che è risultata decisiva per lasciare Lookman dov’è, scontento e in disparte, in attesa di buone nuove sulla sua prossima destinazione, ben lontana da Bergamo.

Nonostante l’addio di Gasperini, con cui qualche screzio nel recente passato c’era stato, Lookman ha chiesto apertamente la cessione: l’opzione Inter lo affascinava. Recentemente il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha rivelato un retroscena sull’affare Lookman, mentre sembra che la questione legata al 27enne di Londra. Nelle ultime ore è spuntata una doppia possibilità che di fatto potrebbe portare Lookman molto lontano, da Bergamo e dalla Serie A.

Niente Inter: Lookman vola in Premier League

‘Caughtoffside.com’ ha descritto quello che potrebbe essere uno scenario pazzesco per la futura squadra di Ademola Lookman. Niente Inter, niente Serie A: c’è la Premier League pronta a bussare alla porta del classe ’97 che ha ancora due anni di contratto con l’Atalanta.

Il Manchester City di Pep Guardiola potrebbe, nei prossimi giorni, spingersi con un’offerta per tentare di convincere i nerazzurri a lasciar partire Lookman che nel frattempo si sta allenando da solo a Zingonia e così sarà fino alla chiusura del mercato. I ‘Citizens’ possono effettivamente farsi avanti ma solo a condizioni di concludere una cessione in attacco: il brasiliano Savinho è il maggiore indiziato. Il giocatore piace molto al Tottenham anche se al momento sembrerebbero non esservi le condizioni per convincere il club di Manchester a cederlo in tempi brevi. Gli ‘Spurs’ potrebbero dirottare l’attenzione proprio su Lookman: a rivelarlo è il giornalista inglese Ben Jacobs.

Lookman, tra Londra e Manchester, con i due club che non avrebbero troppi problemi a mettere sul piatto una proposta importante per il cartellino dell’ex Lipsia che nell’ultimo anno in nerazzurro – tra campionato e coppe – ha collezionato 40 presenze con 20 gol e 7 assist vincenti. Numeri impressionanti per il Pallone d’Oro africano per il quale la Premier è pronta ad affondare il colpo.