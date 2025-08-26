Atalanta
Vlahovic via con lo scambio: “Ci guadagna solo il Milan”

Vlahovic al Milan con lo scambio, arriva il verdetto sul possibile affare con la Juventus. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

La telenovela Dusan Vlahovic non ha ancora conosciuto il suo finale. Come noto, infatti, il futuro dell’attaccante della Juventus è ancora tutto da scrivere negli ultimi giorni di calciomercato estivo.

Vlahovic dice addio alla Juve: cessione da 15 milioni, ma anche possibile scambio con il Milan (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Nelle scorse ore il Milan ha chiuso l’accordo con lo Sporting per Harder, per un affare da 27 milioni di euro complessivi. Ma non tramonta neanche l’ipotesi Vlahovic in casa rossonera, una pista da seguire fino alle ultime ore di mercato. Allegri vuole il centravanti serbo ed il Milan rimane in prima fila per questo rush finale.  Negli scorsi giorni si è parlato anche del possibile scambio con Alexis Saelemaekers.

Calciomercato Juve, scambio Vlahovic-Saelemaekers: “Ci guadagnerebbe in maniera clamorosa il Milan”

Il giornalista ed opinionista Giovanni Capuano, su X, si è espresso così sull’eventuale affare: “Dimenticando per un attimo tutte le questioni economiche e concentrandoci su quelle tecniche e di potenziale impatto sulla stagione, in uno scambio tra Vlahovic e Saelemaekers ci guadagnerebbe in maniera clamorosa il Milan. Non la Juventus“.

Capuano non ha dubbi: nello scambio Vlahovic-Saelemaekers, l’affare lo farebbe il Milan di Massimiliano Allegri. Le condizioni per l’arrivo a Milano del serbo classe 2000 sono sicuramente vantaggiose. Come noto, infatti, l’ex Fiorentina è in scadenza a giugno 2026 ed ora valutato meno di 25-30 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Juventus-Milan.

