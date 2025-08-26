Pazienza finita e colpaccio Juve: hanno scelto Lookman

La strategia bianconera per l’attacco: non c’è soltanto Kolo Muani nei piani della Juventus, ecco Lookman al photofinish

Il tempo delle riflessioni sta per finire. Il calciomercato estivo chiuderà ufficialmente tra meno di una settimana e la Juventus è chiamata a correre ai ripari per completare la rosa di Igor Tudor. Le idee? Non mancano, con potenziali soluzioni in ogni reparto.

Allo stesso modo è già arrivata poco fa la svolta per il colpo Zhegrova che potrebbe avvicinare la stella del Lille alla Continassa. Una possibilità concreta così come concreto dovrà essere il passo che i dirigenti bianconeri compiranno verso il prossimo attaccante da regalare a Tudor. La situazione, intorno al nome di Randal Kolo Muani, vive una preoccupante fase di stallo. Nonostante la Juventus abbia già in mano l’accordo col giocatore da diverse settimane, resta il nodo – apparentemente difficile da sciogliere – legato alla richiesta del PSG. 60 milioni di euro per il cartellino del nazionale francese, reduce da sei mesi di altissimo livello in prestito a Torino.

Un ostacolo importante che si unisce, tra l’altro, all’immobilismo intorno al nome di Dusan Vlahovic. È evidente che il centravanti serbo resti fuori dai piani di Tudor e della proprietà, dopo la rottura in ottica rinnovo. Vlahovic continua a segnare, lo ha fatto in amichevole e anche alla prima di campionato col Parma: si attendono offerte concrete per un suo addio entro fine settimana.

Lookman-Juventus, la situazione

Nel frattempo una suggestione pazzesca per l’attacco della Vecchia Signora può essere Ademola Lookman che, dopo essere stato sedotto e abbandonato dall’Inter, si ritrova adesso a Zingonia, con l’Atalanta che continua a non muoversi dal muro dei 50 milioni per il suo cartellino. Il suo futuro resta in bilico e la Vecchia Signora potrebbe davvero pensare ad una proposta last minute alla dirigenza nerazzurra.

Il sondaggio di Calciomercato.it

Calciomercato.it ha proposto ai suoi lettori, nelle scorse ore, un sondaggio che riguarda proprio l’attacco bianconero e le scelte che la dirigenza dovrà prendere nei prossimi giorni. Dall’eventuale ritorno di Kolo Muani alla scelta di un nuovo rinforzo per l’attacco di Tudor, vi abbiamo chiesto: “Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato e la Juve lavora ancora per riportare a Torino Kolo Muani, ma il Psg alza il prezzo. Voi cosa fareste?”.

Tra le quattro opzioni tra cui scegliere all’ultimo posto, con appena il 12% dei voti, c’è l’opzione “Puntare su Openda”. Il 25enne belga del Lipsia non scalda evidentemente il cuore dei tifosi della Juventus. Al 26% la scelta sull’accontentare le richieste del PSG e portare quindi Kolo Muani alla Juventus, ad ogni costo. Il 30% dei votanti ha scelto Dusan Vlahovic o, quantomeno, provare a trattenere il bomber di Belgrado ancora a Torino.

Col contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e un ingaggio da 12 milioni annui, resta comunque un’ipotesi difficilmente percorribile. Ma l’opzione che ha decisamente scaldato i cuori dei tifosi è quella di provare a trattare Ademola Lookman con l’Atalanta con il 32% dei voti complessivi. Un profilo di altissimo livello che si integrerebbe a meraviglia con David, nel 3-4-2-1 di Tudor. E chissà che Comolli e Modesto non possano finire per ascoltare i tifosi bianconeri.