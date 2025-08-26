Milan, nome nuovo per l’attacco: scambio di bomber con Mourinho

In casa Milan il tema dell’attacco continua ad essere assolutamente centrale, con Harder che ancora non si sblocca e che, in ogni caso, potrebbe non essere il solo bomber. In tal senso, emerge un nome nuovo che può arrivare con uno scambio di centravanti con Mourinho.

E’ stato un mercato tutt’altro che noioso quello di Igli Tare, che ha condotto in porto tantissime operazioni. Tutte, per giunta, di alto profilo tra entrate e uscite. E la situazione è in continuo divenire. Il nome più caldo in senso assoluto è sicuramente quello di Conrad Harder dello Sporting Lisbona, con la situazione che si è fermata per il momento. I lusitani, infatti, prima di lasciar partire anche lui dopo Gyokeres, vogliono avere il via libera per Ioannidis del Panathinaikos, che sarà il suo sostituto in squadra.

Ovviamente, però, è evidente che Santiago Gimenez non convince nessuno. Né Allegri né i dirigenti. Nessuno si opporrebbe ad un suo addio che, anzi, potrebbe finanziare l’arrivo di un centravanti maggiormente in linea con quelle che sono le esigenze di questo Milan. In tal senso, per il messicano può arrivare una svolta ed anche in generale per il mercato dei rossoneri. Può andare di scena, infatti, uno scambio di bomber molto interessante con il Fenerbahce di Mourinho per accontentare tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Milan, scambio con il Fenerbahce: coinvolto Santiago Gimenez

Che il Fenerbahce sia da tempo sulle tracce del bomber messicano ex Feyenoord è un fatto noto, anche se al momento non sono arrivate proposte ufficiali. Da questo punto di vista, però, ci sono degli aggiornamenti non di poco conto. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, il club di Istanbul sta pensando seriamente di proporre al Milan uno scambio. Santiago Gimenez in Turchia, con Youssef En-Nesyri pronto a fare il percorso inverso ed a sbarcare in rossonero. Si tratta di un bomber dal potenziale davvero di altissimo profilo e con una vena realizzativa impressionante.

Classe 1997, l’anno scorso En-Nesyri, al primo anno con la maglia del Fenerbahce, ha messo a segno 30 gol tra tutte le competizioni. Un anno prima, in un Siviglia ridotto all’asso, aveva timbrato il cartellino ben 20 volte, a conferma del fatto che si tratta di un calciatore con il gol nel sangue. E che ha dimostrato di saper fare la differenza ovunque. In ambito nazionale ma anche in Europa.

Il Milan, che più di una volta in passato si è mosso sulle sue tracce, non potrebbe non pensarci dal momento che potrebbe permettere, arrivando con Harder, a quest’ultimo di crescere alle sue spalle e di imparare i trucchi del mestiere.